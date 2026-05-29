Un albardonero perdió $21.000.000 en una falsa plataforma de YPF y otros $5.000.000 en manos de abogados truchos

Un comerciante de Albardón quiso incursionar en el mundo de las inversiones a través de las plataformas digitales y cayó en manos de delincuentes cibernéticos que lo embaucaron por partida doble. Primero ingresó a una supuesta plataforma de inversiones de YPF y lo estafaron por $21.000.000. Después quiso iniciar acciones legales y buscó asesoramiento en la web, pero terminó en manos de otros delincuentes cibernéticos que le sacaron otros $5.000.000, según revelaron a TIEMPO DE SAN JUAN.

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En tiempos en que las estafas virtuales están a la orden del día con plataformas falsas y las autoridades judiciales piden verificar que sean portales digitales auténticos, este hombre de 51 años volvió a caer en la trampa, y por partida doble. Fuentes judiciales confirmaron que el damnificado es un comerciante llamado L. Sarmiento , del distrito Las Tapias, Albardón.

La denuncia la realizó en la Comisaría 18ª y ahora el caso es investigado por el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Franco Rodríguez, de la UFI Delitos Informáticos. En su relato, el comerciante contó que en enero pasado ingresó a una supuesta plataforma de inversiones de YPF para comprar acciones y, mes a mes, empezó a transferir dinero a esa cuenta.

El hombre llegó a invertir un total de $21.000.000 hasta fines de abril, cuando comenzó a notar que no veía sus ganancias ni el dinero depositado. Ahí cayó en la cuenta de que era una plataforma trucha y estaba siendo víctima de un engaño. En su desesperación buscó asesorarse y otra vez, a través de Facebook, tomó contacto con un supuesto bufete de abogados.

En ese sitio se comunicó con los “abogados”, que le confirmaron que había sido víctima de una estafa en esa falsa plataforma de inversiones de YPF y le aseguraron que podía recuperar su dinero mediante acciones judiciales. La cuestión fue que esos desconocidos le pidieron que les transfiriera $5.000.000 en concepto de asesoramiento legal. Sarmiento pagó lo que le pedían, pero no pasó mucho tiempo hasta que terminó bloqueado y los “abogados” desaparecieron.