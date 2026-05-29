La millonaria causa penal contra el contador sanjuanino Luis Omar Olguín llegó a su fin definitivo en los Tribunales de San Juan. En las últimas horas, la jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, dictó el sobreseimiento del profesional tras confirmarse el pago total de la reparación integral del daño, una suma que alcanzó los 36.000 dólares. Pagó 3000 dólares durante 12 meses.

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El caso, que estuvo en manos del fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, había generado un fuerte revuelo meses atrás. Olguín estaba imputado por haber estafado a un amigo de la infancia, aprovechándose de su confianza para realizar transferencias no autorizadas desde su cuenta bancaria por un monto superior a los 35 millones de pesos, dinero que luego despilfarró apostando en un casino virtual, según la denuncia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2060371863428034626&partner=&hide_thread=false Dictaron el sobreseimiento al polémico contador que despilfarró más de 30.000 dólares en un casino pic.twitter.com/cGCVk3PMjZ — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 29, 2026

Tras ser acorralado por las pruebas de la fiscalía, el contador -asistido legalmente por el abogado defensor penalista de apellido Chávez- admitió el hecho y buscó una salida alternativa al juicio para evitar una condena de prisión efectiva.

El acuerdo de reparación integral del perjuicio económico, contemplado en el Código Procesal Penal, se cumplió de manera estricta. Con la acreditación del desembolso de los 36.000 dólares a favor de la víctima, la fiscalía dio el visto bueno y la magistrada procedió a firmar el sobreseimiento definitivo, extinguiendo formalmente la acción penal contra el imputado y cerrando un escándalo judicial que mantuvo en vilo al ámbito profesional de la provincia.