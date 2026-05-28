jueves 28 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atraco en Santa Lucía

Dos motochorros encañonaron al empleado de una casa de repuestos y robaron medio de millón

El ataque ocurrió al mediodía en una firma comercial situada en Lateral de Circunvalación. Se alzaron con dinero en efectivo y celulares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El empleado de un local de venta de repuestos de vehículos de Santa Lucía fue encañonado y asaltado este jueves al mediodía por dos motochorros. Los sujetos entraron cuando estaba solo y le robaron medio millón de pesos y dos celulares.

Lee además
Imagen ilustrativa
Atraco callejero

Otra vez asaltaron a un chofer de Uber moto en el barrio Teresa de Calcuta
Imagen ilustrativa
Asalto

Dos motochorros emboscaron a un preventista en San Martín y le robaron la recaudación y su bolso

El atraco sucedió en la firma HP Cajas de Cambios, situada en el Lateral de avenida de Circunvalación, a metros de la calle Juan Domingo Perón, señalaron fuentes policiales. Allí estaba Brandon Romero, el empleado del local, cuando irrumpieron dos sujetos que se cubrían los rostros con los cascos.

El damnificado contó a los policías que uno de los delincuentes lo empujó apenas ingresó al negocio y comenzó a exigirle el dinero, mientras que el otro sacó un arma de fuego, lo apuntó y le dio un culatazo en la frente. Fue ahí que lo redujeron, fue entonces que los asaltantes lograron apoderarse de 250.000 pesos que la víctima tenía consigo y otros 200.000 pesos de la caja registradora del comercio, indicaron fuentes policiales.

Antes de escapar, los motochorros también sustrajeron dos teléfonos celulares y escaparon en el rodado en el que se movilizaban, relataron fuentes del caso. En el caso interviene la UFI Delitos contra la Propiedad junto al personal de la Comisaría 29na.

Temas
Seguí leyendo

Ladrones, pero limpitos: robaron los insumos de limpieza de una escuela de Marayes

A lo boquetero, entraron a un bar de avenida Libertador y robaron mercadería y elementos de cocina

Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir

Inició el juicio contra el exoficial que denunció al exjefe de la Policía de San Juan

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

Hirió gravemente al hijo de su expareja tras arrojarle piedrazos en Pocito y deberá cumplir más de 3 años de prisión

Tras ser condenados a prisión, el extenso prontuario del "Narigón" y las críticas a la exencargada del Registro Civil de Pocito

Choques casi simultáneos generaron caos y demoras en Ruta 20

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
imagen ilustartiva.
Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital
Triste noticia

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

imagen ilustartiva.
Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

Cuáles fueron las sugerencias de los turistas que llegaron en vacaciones de invierno, para que San Juan mejore sus servicios.
Información útil

Ya están definidas las fechas de las vacaciones de invierno: ¿cuándo le toca a San Juan?

La Justicia de Córdoba dictó un fallo inédito al determinar que la muerte de Melín Agustina Sartori, 24 años, se produjo por efectos adversos vinculados a la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.
Fallo inédito

La Justicia determinó que una joven cordobesa murió por efectos de la vacuna Sputnik

Te Puede Interesar

El Huevo tenía que estar: qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial
Opinión

"El Huevo tenía que estar": qué piensan los sanjuaninos sobre la lista de Scaloni para el Mundial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir
En Tribunales

Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir

Dos motochorros encañonaron al empleado de una casa de repuestos y robaron medio de millón
Atraco en Santa Lucía

Dos motochorros encañonaron al empleado de una casa de repuestos y robaron medio de millón

EN VIVO: Boca, a todo o nada frente a Universidad Católica por la Libertadores
Día clave

EN VIVO: Boca, a todo o nada frente a Universidad Católica por la Libertadores

El emotivo adiós al Híper Libertad: mirá el video del último ticket y la despedida de los empleados
Cambio de mando

El emotivo adiós al Híper Libertad: mirá el video del último ticket y la despedida de los empleados