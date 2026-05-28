Dos motochorros encañonaron al empleado de una casa de repuestos y robaron medio de millón

El empleado de un local de venta de repuestos de vehículos de Santa Lucía fue encañonado y asaltado este jueves al mediodía por dos motochorros. Los sujetos entraron cuando estaba solo y le robaron medio millón de pesos y dos celulares.

El atraco sucedió en la firma HP Cajas de Cambios, situada en el Lateral de avenida de Circunvalación, a metros de la calle Juan Domingo Perón, señalaron fuentes policiales. Allí estaba Brandon Romero, el empleado del local, cuando irrumpieron dos sujetos que se cubrían los rostros con los cascos.

El damnificado contó a los policías que uno de los delincuentes lo empujó apenas ingresó al negocio y comenzó a exigirle el dinero, mientras que el otro sacó un arma de fuego, lo apuntó y le dio un culatazo en la frente. Fue ahí que lo redujeron, fue entonces que los asaltantes lograron apoderarse de 250.000 pesos que la víctima tenía consigo y otros 200.000 pesos de la caja registradora del comercio, indicaron fuentes policiales.

Antes de escapar, los motochorros también sustrajeron dos teléfonos celulares y escaparon en el rodado en el que se movilizaban, relataron fuentes del caso. En el caso interviene la UFI Delitos contra la Propiedad junto al personal de la Comisaría 29na.