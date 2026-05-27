Ladrones, pero limpitos: robaron los insumos de limpieza de una escuela de Marayes

A falta de artefactos electrónicos u otros elementos de valor, ladrones vaciaron el depósito de una escuelita de la localidad caucetera de Marayes. Se llevaron todo lo que tenía que ver con la limpieza: desde bidones de alcohol y lavandina a los lampazos y jabones en pan, señalaron fuentes policiales.

El hecho delictivo sucedió en la Escuela Julio Argentino Roca, ubicada en la ruta 510, y se produjo días atrás. Lo denunció la directora, la docente Laura Agüero, quien tuvo que concurrir a la Comisaría 9na de la villa cabecera de Caucete para informar sobre lo acontecido.

Los delincuentes actuaron con tiempo y fueron directo al depósito de la institución, contaron los policías. Escalaron hasta una de las ventanas, violentaron las rejas y lograron ingresar al sector donde guardaban todos los insumos destinados a la higiene y mantenimiento de la escuela.

Entre los elementos sustraídos figuraban 20 bidones de alcohol, 10 de lavandina, otros 10 de detergente y 10 más de líquido para piso. También desaparecieron 25 trapos de piso, 25 esponjas, 25 jabones en pan, repasadores, escobas, secadores, lampazos, guantes, cajas de barbijos, botas de goma, bolsas de consorcio, además de herramientas como una pala y un rastrillo. Ahora la Policía investiga el hecho para identificar a los autores del insólito golpe.