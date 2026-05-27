Hallaron dos caballos faenados en un descampado de San Martín y sospechan venta ilegal de carne

Un impactante hallazgo generó conmoción durante la noche del martes en el departamento San Martín. En un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y San Isidro fueron encontrados dos equinos parcialmente faenados, en un hecho que ahora es investigado por las autoridades.

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De acuerdo a la información difundida por el portal local “Los Cazadores de Noticias”, las escenas encontradas en el lugar eran estremecedoras. Uno de los animales presentaba distintos cortes en varias partes de su cuerpo, mientras que el segundo había sido despojado de gran parte de su piel.

Ante la situación, surgieron sospechas vinculadas a una posible comercialización clandestina de carne, hipótesis que comenzó a ser analizada por los investigadores.

Además, trascendió que se realizó una exposición en la comisaría departamental con el objetivo de dejar constancia formal de lo ocurrido y avanzar con las actuaciones correspondientes