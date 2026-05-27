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Echaron al asesor de la edil que demandó al municipio por la presidencia del Concejo de Sarmiento

Se trata de José Alberto Becerra, quien patrocinó a Valeria Ríos en la demanda contra el municipio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Concejo de Sarmiento, durante el discurso de apertura de Castro.

El Concejo de Sarmiento, durante el discurso de apertura de Castro.

El presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento, Lucas Gómez, decretó el despido de José Alberto Becerra, asesor de la concejal oficialista Valeria Ríos. Esta decisión se debe a que el referente entiende que un abogado no puede seguir representando al mismo municipio que representa.

La medida alcanza al abogado que se desempeñaba como asesor de Ríos y se fundamenta, según sostiene Gómez, en la incompatibilidad de que el Municipio continúe abonando honorarios a un profesional que al mismo tiempo impulsa una demanda vinculada al propio funcionamiento institucional del Concejo.

El conflicto tiene origen en diciembre pasado, cuando Gómez fue reelegido como presidente del Concejo Deliberante con el respaldo de tres ediles peronistas. La definición generó tensión dentro del oficialismo municipal y derivó en una disputa política y judicial que todavía sigue abierta.

Gómez, que en los últimos meses mostró acercamientos con sectores de La Libertad Avanza, había logrado sostener la conducción del cuerpo pese a las diferencias con el espacio que responde al intendente Alfredo Castro.

Tras esa elección, el primero en acudir a la Justicia fue el propio jefe comunal, aunque su presentación fue rechazada. Luego avanzó la concejal Valeria Ríos con una acción judicial para cuestionar la designación.

En su resolución, la jueza Amanda Díaz consideró que Ríos intentó impugnar una decisión tomada dentro del mismo órgano que integra, por lo que no actuó como una ciudadana afectada sino como parte del cuerpo que dictó el acto. Además, el tribunal señaló que la representación legal del Municipio corresponde al intendente y no al Concejo Deliberante.

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