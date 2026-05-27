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El IPV de San Juan se prepara para nuevos sorteos de viviendas: fechas y claves

La directora Elina Peralta adelantó que se busca relanzar este año los sorteos para los sanjuaninos, incluyendo departamentos de clase media y casas recuperadas de "pícaros". Hay más de 100.000 familias esperando el techo propio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso.&nbsp;

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 

"Tenemos intención de ver si en este segundo cuatrimestre podemos lanzar el sorteo, calculo que para agosto yo creería que estamos en condiciones", afirmó Elina Peralta, directora del Instituto Provincial de la Vivienda, al referirse a la fecha en la que los sanjuaninos volverán a tener la oportunidad de acceder a un techo propio mediante el azar. La funcionaria explicó que, si bien no hay una fecha exacta definida aún, la repartición está trabajando intensamente en la logística administrativa y en la compatibilización de datos con la Caja de Acción Social para garantizar la disponibilidad de las unidades. Este nuevo proceso representa un cambio de paradigma en la adjudicación, donde se busca que la prioridad absoluta sea la transparencia del sistema público.

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Las viviendas que alimentarán estos próximos sorteos provendrían de tres fuentes distintas que la gestión ha logrado sistematizar. En primer lugar, se encuentran los departamentos del complejo La Ramada, parte del programa Procrear que pasará a manos provinciales tras un convenio con Nación que se firmaría en junio. Peralta detalló que este barrio tiene un avance del 55% y que la idea es "dividirlo en tres etapas para terminar una primera de 30 departamentos y poder sortearlos este año". Debido a la ubicación privilegiada y la calidad de las terminaciones, estos departamentos en Capital exigirán requisitos de ingresos más ajustados para cubrir cuotas que serán más elevadas que las de una vivienda social común.

A esta oferta se sumarían las viviendas remanentes, que son aquellas casas de barrios ya entregados donde las familias seleccionadas originalmente no cumplieron con la documentación necesaria. En lugar de ser asignadas de manera discrecional, la directora destacó que "lo más transparente y justo es a través del sorteo", por lo que estas unidades volverán a la urna.

Finalmente, el sorteo se nutriría de las casas recuperadas tras procesos de revocación por no ser habitadas por sus adjudicatarios, una situación que el IPV está persiguiendo activamente tras detectar entre 300 y 400 denuncias de este tipo.

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Un sistema solidario

Para que estos sorteos sean sostenibles en el tiempo, Peralta, en diálogo con Radio Sarmiento, puso el foco en el sistema de recupero y la importancia del compromiso de los adjudicatarios. "El sistema del IPV es un sistema solidario y ya no depende de fondos nacionales", enfatizó la funcionaria, recordando que la Secretaría de Vivienda de la Nación ya no existe y que la provincia depende ahora exclusivamente de sus propios recursos y del pago de las cuotas.

Actualmente, San Juan enfrenta un alarmante 50% de morosidad, una cifra que el instituto busca reducir mediante intimaciones legales a aquellas familias que, teniendo ingresos demostrables, no cumplen con sus obligaciones financieras.

La directora explicó que el concepto de solidaridad implica que el pago de quien ya recibió su casa es el motor para construir el hogar de las 100.000 familias que todavía esperan en los padrones. Por esta razón, el IPV endureció los controles sobre las casas que se usan solo de fin de semana o permanecen cerradas, ya que "no ocuparla o no pagarla son causales de revocación" contempladas por ley. Peralta insistió en que se necesita una legislación provincial que agilice estos procesos judiciales para que las casas recuperadas no queden atrapadas en la burocracia y puedan entregarse rápidamente a quienes realmente tienen la necesidad habitacional.

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