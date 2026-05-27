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Reclamo

Conflicto aceitero: paro nacional tras una oferta patronal de 0% de aumento

Mientras los sindicatos denuncian que las empresas obtuvieron ganancias extraordinarias por 3.740 millones de dólares gracias a beneficios fiscales, la cámara empresaria califica el reclamo de "desorbitante" y asegura que la medida tiene un trasfondo netamente político.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El sector aceitero se encuentra paralizado tras el lanzamiento de una huelga nacional convocada de manera conjunta por la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo. La medida de fuerza surge tras el fracaso de las negociaciones paritarias, donde las cámaras empresariales, encabezadas por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), ofrecieron una recomposición salarial del 0% para el mes de mayo.

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El reclamo gremial: Dignidad y productividad

Los sindicatos denuncian que la propuesta patronal es una "provocación" y una "trampa" que busca congelar los ingresos de los trabajadores. El reclamo se centra en alcanzar un salario inicial de $2.802.754, cifra que, según estadísticas del propio INDEC, es necesaria para cubrir las nueve necesidades básicas establecidas en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

Desde el frente gremial se destaca que el esfuerzo de los trabajadores ha sostenido una producción récord, incrementando la productividad de 183 a 191 toneladas mensuales por trabajador sin que se aumentara la dotación de personal. Además, subrayan que el costo laboral representa apenas un 3,3% de las exportaciones del sector.

Embed - @soeaoficial on Instagram: " COMUNICADO Debido al vergonzoso ofrecimiento de un 0% para el mes de mayo y, para junio en adelante, solamente la actualización según el índice publicado por el INDEC, hemos realizado una reunión conjunta entre el Cuerpo de Delegados y la Comisión Directiva. Ante esta provocadora oferta, y luego del debate correspondiente, se aprobó por unanimidad iniciar una medida de fuerza a partir de este momento, hasta tanto el grupo de empresas se siente en una mesa de negociación con una voluntad real de consensuar un aumento salarial acorde a las necesidades y al esfuerzo diario de cada compañero aceitero. Asimismo, informamos que esta medida de fuerza se lleva adelante en conjunto con la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, en defensa del salario, las condiciones laborales y la dignidad de todos los trabajadores del sector. Los trabajadores hemos demostrado, una vez más, compromiso, responsabilidad y predisposición al diálogo. Sin embargo, no vamos a permitir que se siga dilatando una recomposición salarial justa mientras el esfuerzo de los aceiteros sostiene la producción y las ganancias del sector. Cuando las patronales desconocen la realidad de las familias trabajadoras, la organización y la lucha son el único camino para defender nuestros derechos, nuestro salario y la dignidad de cada compañero. La unidad, la solidaridad y la firmeza de los trabajadores serán fundamentales para sostener esta medida hasta alcanzar una respuesta concreta y satisfactoria."
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La postura empresarial: "Un conflicto político"

Por su parte, CIARA ha calificado el pedido como "desorbitante" y la huelga como un hecho "netamente político" que busca desafiar la política económica actual. La cámara sostiene que los salarios aceiteros se encuentran significativamente por encima de la media nacional, con un sueldo inicial de $2,34 millones frente a los $1,4 millones del promedio del sector privado formal.

Según los datos de la patronal, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el salario aceitero aumentó un 361%, superando el avance del IPC (299%) y la evolución del dólar (304%). CIARA advierte que cada día de paro implica una pérdida de $160.000 por trabajador y afecta la entrada de divisas en un momento donde la molienda de soja ha caído un 9% en el primer trimestre de 2026.

Ganancias extraordinarias bajo la lupa

Uno de los puntos de mayor tensión en el conflicto es la denuncia sobre las ganancias extraordinarias de las empresas. Los gremios señalan que las patronales obtuvieron un beneficio adicional de 3.740 millones de dólares gracias a la reducción de los derechos de exportación (retenciones) otorgada por el gobierno, que en algunos productos cayeron entre un 27% y un 67%.

Argumentan que solo con esa ganancia adicional se podrían pagar cinco años de salarios de todo el sector. En este contexto, el SOEA afirmó: “No vamos a permitir que se siga dilatando una recomposición salarial justa mientras el esfuerzo diario sostiene ganancias multimillonarias”.

Contexto económico y controversia por el INDEC

El conflicto también pone en duda la representatividad de las estadísticas oficiales. Mientras CIARA propone ajustar salarios basándose únicamente en el IPC del INDEC, los trabajadores y otros organismos cuestionan este índice. Incluso el FMI ha señalado que medir la inflación con hábitos de consumo de hace 20 años hace que los datos sean "irracionales" frente a la realidad de los gastos actuales de las familias argentinas.

La huelga continúa por tiempo indeterminado, afectando una actividad estratégica para la economía del país, mientras la brecha entre las necesidades de las familias trabajadoras y la rentabilidad industrial parece profundizarse.

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