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Trabajo

Cerró uno de los mayores aserraderos del país: 130 despedidos

La empresa cesó sus operaciones agobiada por una deuda fiscal, el embargo de sus cuentas y el desplome del mercado interno. Los trabajadores tomaron la planta para evitar el vaciamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El sector maderero del sur misionero atraviesa un momento crítico tras la confirmación del cierre de Linor SRL, un emblemático aserradero ubicado en la localidad de Azara. La medida impacta de forma directa en la economía regional, dejando a 130 trabajadores sin su fuente de sustento en un contexto de profunda incertidumbre laboral.

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Un derrumbe financiero y operativo

La caída de la firma, que operaba hace más de 20 años en la provincia, no fue repentina. Según registros, la empresa arrastraba una deuda fiscal de $500 millones con la Agencia de Recaudación Control Aduanero (ARCA) desde 2024. Esta situación derivó en el embargo preventivo de sus cuentas bancarias, lo que imposibilitó el pago de salarios y la compra de insumos básicos para la producción.

A los problemas financieros se sumaron factores externos que terminaron por asfixiar la operatividad de la planta:

  • Aumento drástico de costos fijos y tarifas de energía eléctrica.
  • Contracción del mercado interno, lo que provocó una fuerte caída en la demanda de pallets.
  • Dificultades en la administración interna, con conflictos que ya llevaban al menos dos años.

Tensión en la planta: denuncias de vaciamiento

El conflicto escaló cuando los operarios, que se encontraban de vacaciones, advirtieron movimientos sospechosos dentro del predio. Según denunció Agustín Báez, secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), se detectó el retiro de maquinaria pesada. "Entienden que las máquinas son la única garantía de cobro que queda", señalaron desde el gremio.

Ante esta situación, los trabajadores iniciaron un bloqueo en los accesos para impedir el traslado de más equipos. Actualmente, la empresa adeuda al menos dos meses de sueldo, vacaciones y aportes de obra social, mientras se encamina hacia una presentación formal de quiebra.

El impacto en Azara y el sector

Linor no era una empresa menor; se trataba de una de las principales fabricantes de pallets del noreste argentino y proveedora de gigantes nacionales como Arcor, Quilmes, Loma Negra, Ledesma y Papel Misionero, además de realizar exportaciones a Brasil.

El cierre golpea el corazón de Azara, un municipio cuya economía depende fuertemente de la actividad foresto-industrial.

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