lunes 25 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crítico

"Bertie" Benegas Lynch, tras el Tedeum: "Militan con sotana el regreso del peronismo"

Uno de los alfiles legislativos de Javier Milei fue muy duro con la Iglesia tras el mensaje del Arzobispo de Buenos Aires en el tradicional Tedeum del 25 de Mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Horas después del tradicional Tedeum del 25 de Mayo, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch cargó fuertemente contra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, por su discurso frente a la cúpula del Gobierno. "Militan con sotana el regreso del peronismo", escribió el legislador.

Lee además
bertie benegas lynch asume la presidencia de presupuesto en reemplazo de jose luis espert
Elecciones

Bertie Benegas Lynch asume la presidencia de Presupuesto en reemplazo de José Luis Espert
ratificaron a benegas lynch al frente de la comision de presupuesto, buscando el tramite expres
Diputados

Ratificaron a Benegas Lynch al frente de la comisión de Presupuesto, buscando el trámite exprés

Y aunque al presidente Javier Milei se lo vio con buen animo junto a García Cuerva, los embates del arzobispo a las medidas de su administración generaron la respuesta del legislador por su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NYGBertie/status/2058989072828219651?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2058989072828219651%7Ctwgr%5E37627a39bf9ac9b5818a25550ab8fb8ec9c6e66f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fmilitan-sotana-regreso-peronismo-benegas-lynch-apunto-garcia-cuerva-discurso-tedeum_0_KRKg1hD2fO.html&partner=&hide_thread=false

"El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres", dijo Benegas Lynch en una publicación en X que acompañó con fotos del religioso junto a figuras del peronismo como Sergio Massa.

Además, agregó: "La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en un mal lugar".

Luego, dentro de la misma publicación, el diputado profundizó sus críticas aprovechando el comentario de otro usuario que destacó la "pérdida" de fieles en el catolicismo.

"Muchas autoridades clericales católicas son responsables de la huida de cientos de miles de creyentes. No es por el mensaje de Cristo, sino justamente por contradecirlo", comentó Benegas Lynch.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NYGBertie/status/2059011658538713281?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2059011658538713281%7Ctwgr%5E37627a39bf9ac9b5818a25550ab8fb8ec9c6e66f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fmilitan-sotana-regreso-peronismo-benegas-lynch-apunto-garcia-cuerva-discurso-tedeum_0_KRKg1hD2fO.html&partner=&hide_thread=false

Sobre esta presunta fuga de creyentes, el legislador la atribuyó a que los líderes católicos "han sido influenciados por el socialismo y terminan en una horrible contradicción e hipocresía autodestructiva".

Qué dijo García Cuerva durante el Tedeum

En una homilía con definiciones políticas y sociales, el arzobispo de Buenos Aires pidió este 25 de Mayo terminar con "la división" y llamó a reconstruir el tejido social en la Argentina.

"Cuatro hombres fueron los que hicieron la diferencia. Cuatro personas capaces de cargar la camilla del otro. Y por qué no, cuatro actores que son esenciales para la Argentina de hoy; el actor del bien común (no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una Nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados). El actor del diálogo, escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente, buscando consensos en la diversidad. El actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como nos decía Francisco", dijo el arzobispo de Buenos Aires.

En una de las críticas más directas al Gobierno, sostuvo que al país “le falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”, especialmente pensando en quienes “no pueden más” por la falta de oportunidades.

Al término de la ceremonia, Milei saludó cálidamente al arzobispo e hizo lo propio con los dirigentes presentes durante el evento.

El Gobierno, a excepción de Benegas Lynch, evitó polemizar con el arzobispo de Buenos Aires en momentos en que circulan rumores sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Intervención judicial de la UOM: convocan a un abrazo simbólico de la sede

Una histórica marca deja de fabricar autos en la Argentina, e importará desde Brasil y Europa

Universidad Di Tella: volvió a caer el índice de confianza en el gobierno de Javier Milei

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Cerró uno de los mayores aserraderos del país: 130 despedidos

El mensaje de Villarruel por el 25 de Mayo tras ser excluida del Tedeum

Milei reunió al gabinete en la Rosada para frenar la interna

Pubertad precoz: el plan en San Juan para que las obras sociales cubran los tratamientos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
myriam bregman: la rusa que prefirio hablar de cosas imposibles video
Conociendo a los legisladores

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Por Guido Berrini

Las Más Leídas

Choque fatal en Santa Lucía: el joven sobreviviente se dio el alta y se fue del hospital
Insólito

Choque fatal en Santa Lucía: el joven sobreviviente se dio el alta y se fue del hospital

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta
Imágenes

Video: quería quemar a su ex pareja con una molotov y lo detuvieron tras una cinemátográfica persecución por la ruta

Myriam Bregman: La rusa que prefirió hablar de cosas imposibles video
Conociendo a los legisladores

Myriam Bregman: La "rusa" que prefirió hablar de cosas imposibles

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

Atraparon a tres ladrones que destrozaron un auto en Rawson para robarle la batería
Motorizada

Atraparon a tres ladrones que destrozaron un auto en Rawson para robarle la batería

Te Puede Interesar

El otro gran problema de las inmobiliarias para vender las casas del centro sanjuanino
Preocupación en el mercado

El otro gran problema de las inmobiliarias para vender las casas del centro sanjuanino

Por David Cortez Vega
Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto
Tragedia

Un violento choque entre dos motos en Chimbas terminó con un hombre muerto

San Juan arranca el martes con bajas temperaturas
SMN

San Juan arranca el martes con bajas temperaturas

Gentileza Albardón Noticia.
Siniestro vial

Impactante choque entre dos camionetas en Albardón: una terminó volcada

Desde arriba, así están las ruinas de la Iglesia de Trinidad: mirá el video video
El drone de Tiempo

Desde arriba, así están las ruinas de la Iglesia de Trinidad: mirá el video