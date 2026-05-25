"Bertie" Benegas Lynch, tras el Tedeum: "Militan con sotana el regreso del peronismo"

Horas después del tradicional Tedeum del 25 de Mayo, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el diputado libertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch cargó fuertemente contra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, por su discurso frente a la cúpula del Gobierno. "Militan con sotana el regreso del peronismo", escribió el legislador.

Diputados Ratificaron a Benegas Lynch al frente de la comisión de Presupuesto, buscando el trámite exprés

Y aunque al presidente Javier Milei se lo vio con buen animo junto a García Cuerva, los embates del arzobispo a las medidas de su administración generaron la respuesta del legislador por su cuenta de X.

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Algunos militan con sotana el regreso del peronismo q nos dejó 57% de pobres.

La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza, los deja siempre en un mal lugar. pic.twitter.com/5amSOeISbo — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) May 25, 2026

"El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno. Algunos militan con sotana el regreso del peronismo que nos dejó 57% de pobres", dijo Benegas Lynch en una publicación en X que acompañó con fotos del religioso junto a figuras del peronismo como Sergio Massa.

Además, agregó: "La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza los deja siempre en un mal lugar".

Luego, dentro de la misma publicación, el diputado profundizó sus críticas aprovechando el comentario de otro usuario que destacó la "pérdida" de fieles en el catolicismo.

"Muchas autoridades clericales católicas son responsables de la huida de cientos de miles de creyentes. No es por el mensaje de Cristo, sino justamente por contradecirlo", comentó Benegas Lynch.

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Han sido influenciados por el socialismo y terminan en una horrible contradicción e hipocresía autodestructiva. — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) May 25, 2026

Sobre esta presunta fuga de creyentes, el legislador la atribuyó a que los líderes católicos "han sido influenciados por el socialismo y terminan en una horrible contradicción e hipocresía autodestructiva".

Qué dijo García Cuerva durante el Tedeum

En una homilía con definiciones políticas y sociales, el arzobispo de Buenos Aires pidió este 25 de Mayo terminar con "la división" y llamó a reconstruir el tejido social en la Argentina.

"Cuatro hombres fueron los que hicieron la diferencia. Cuatro personas capaces de cargar la camilla del otro. Y por qué no, cuatro actores que son esenciales para la Argentina de hoy; el actor del bien común (no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una Nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados). El actor del diálogo, escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente, buscando consensos en la diversidad. El actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización porque nadie se salva solo, como nos decía Francisco", dijo el arzobispo de Buenos Aires.

En una de las críticas más directas al Gobierno, sostuvo que al país “le falta una clase dirigente que se anime al diálogo, al encuentro y a la reconciliación”, especialmente pensando en quienes “no pueden más” por la falta de oportunidades.

Al término de la ceremonia, Milei saludó cálidamente al arzobispo e hizo lo propio con los dirigentes presentes durante el evento.

El Gobierno, a excepción de Benegas Lynch, evitó polemizar con el arzobispo de Buenos Aires en momentos en que circulan rumores sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina.