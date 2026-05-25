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El mensaje de Villarruel por el 25 de Mayo tras ser excluida del Tedeum

La vicepresidenta usó sus redes sociales para repasar el significado de la Revolución de Mayo de 1810 y su correlato en la actualidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Por primera vez desde que es vicepresidenta, Victoria Villarruel no fue invitada a participar del Tedeum en la Catedral por el Día de la Patria, lo que no le impidió utilizar sus redes sociales para repasar el significado de la Revolución de Mayo de 1810 y su correlato en la realidad actual.

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"El dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana", sostuvo en un posteo que publicó en su cuenta de X.

Para Villarruel, "el 25 de mayo de 1810 no fue un quiebre fortuito, sino el fruto maduro de nuestra tradición".

"La Revolución de Mayo hunde sus raíces en un humanismo profundamente católico, que se forjó en las aulas de nuestras universidades indianas y en una concepción de la libertad que siempre reconoció la eminente dignidad de la persona humana bajo el orden natural y divino", consideró.

"Ser libres, para nuestros próceres, era asumir la responsabilidad de nuestro propio destino sin abdicar de nuestra identidad. Hoy, la custodia de esa herencia nos convoca ante nuevos y complejos desafíos", siguió.

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En este marco, Villarruel parafraseó un fragmento de la primera encícilica ("magnifica humanitas") del Papa León XIV, que pone el foco en la protección del hombre en la era de la Inteligencia Artificial.

"Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico sino antropológico", dice el texto papal que la vicepresidenta reprodujo en su mensaje por el 25 de mayo.

Según Villarruel, "el dilema del siglo XXI, al igual que en 1810, sigue siendo la defensa de nuestra soberanía y la protección de la dignidad humana".

"Que los valores fundacionales de nuestra Patria nos sigan guiando en esta encrucijada de la historia. ¡Viva la Patria! ¡Todo Por Argentina!", concluyó.

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