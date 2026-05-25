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Choque fatal en Santa Lucía: el joven sobreviviente se dio el alta y se fue del hospital

El joven, de 33 años, se fue este domingo del hospital. El siniestro le había provocado muchas heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una sorpresiva e inesperada novedad sacudió este domingo la investigación del trágico siniestro vial ocurrido en Santa Lucía. Néstor Nicolás Olivera, de 33 años, el único sobreviviente del brutal choque donde un automovilista perdió la vida, decidió firmar su alta y abandonar el Hospital Rawson por su propia cuenta, a pesar de la gravedad de las heridas que presentaba; confirmaron fuentes judiciales a este diario.

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El siniestro fatal se produjo cuando el automóvil en el que viajaba Olivera como acompañante perdió el control e impactó violentamente contra un poste de luz en la calle Balcarce, entre Roque Sáenz Peña y Aconcagua. Como consecuencia del devastador impacto, el conductor del vehículo -Alejandro Ezequiel Andino- falleció en el acto en el lugar del hecho, mientras que Olivera logró salvar su vida de milagro, siendo trasladado de urgencia por una ambulancia del 107.

Según el parte médico policial, el joven ingresó al nosocomio con un cuadro complejo: traumatismo encéfalo craneal (T.E.C.), luxación de hombro izquierdo, herida cortante en su mano derecha y politraumatismos varios.

Tras ser asistido de urgencia, el paciente había quedado alojado en la sala de observación bajo estricto control médico debido a la gravedad de los golpes.

Sin embargo, este domingo 24 de mayo, Olivera tomó la determinación de no continuar internado. Hasta el momento de su internación, el joven solo había alcanzado a manifestar que viajaba como acompañante y que el conductor perdió el control antes de estrellarse contra el tendido público, asegurando no recordar más detalles del fatídico episodio.

La justicia continúa investigando las causas mecánicas y humanas que desencadenaron la tragedia en Santa Lucía.

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