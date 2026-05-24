Dos personas terminaron en el hospital tras una explosión en Santa Lucía

Dos personas resultaron heridas tras una explosión ocurrida en una vivienda del barrio El Vivero, en Santa Lucía. Este hecho provocó importantes daños materiales en el domicilio.
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El episodio ocurrió en el barrio El Vivero. El incidente habría ocurrido por una falla en el sistema de gas de una cocina.
Dos personas resultaron heridas tras una explosión ocurrida en una vivienda del barrio El Vivero, en Santa Lucía. Este hecho provocó importantes daños materiales en el domicilio.
Según las primeras versiones, la detonación se habría originado en el interior del inmueble y estaría vinculada a una cocina conectada a una garrafa de gas.
Las personas afectadas fueron identificadas como Francisco Raúl Rojas y Ema Romalión, de 83 años. Ambos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados al Hospital Guillermo Rawson, donde quedaron bajo observación médica.
De acuerdo a la información preliminar, la hipótesis principal apunta a una posible pérdida o desperfecto en el sistema de gas, aunque las pericias determinarán con precisión las causas del episodio.