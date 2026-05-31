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UFI Genérica

Un penitenciario sanjuanino fue detenido por ofrecer un arma de fuego por Facebook

El agente penitenciario fue apresado el sábado último en Angaco. Descubrieron que ofrecía para la venta un revólver a través de una red social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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Un penitenciario del penal de Chimbas quiso hacer plata ofreciendo un arma de fuego a través de Facebook y lo metieron preso. El personal policial de apoyo de la UFI Genérica hizo contacto y realizó una redada en su casa, en Angaco, el viernes por la noche para detenerlo y secuestrar el revólver.

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Se trata de un agente penitenciario llamado Emanuel Adán Rodríguez, de 34 años, quien ahora sería imputado por el delito de tenencia de arma de fuego sin la debida autorización, revelaron fuentes judiciales. También se supo que el guardiacárcel actualmente se encuentra suspendido en el Servicio Penitenciario Provincial y está siendo sometido a un sumario administrativo por su accionar durante una gresca dentro de uno de los pabellones de la cárcel, donde perdió la vida un interno. El guardiacárcel actualmente se encuentra alojado en la Comisaría 20ma y ya designó como defensora a la abogada María Filomena Noriega, dijeron en la Policía

De acuerdo con las fuentes, los investigadores de la Brigada de Investigaciones Este tomaron conocimiento de que un vecino de Angaco ofrecía un revólver calibre 22 a la venta a través de un grupo en la plataforma Marketplace, de Facebook. Los policías hicieron averiguaciones y constataron que era un ciudadano sanjuanino y que efectivamente era de Angaco.

Uno de los investigadores le escribió y el sospechoso le contestó que vendía esa arma; incluso lo invitó a su casa para concretar el negocio. Los policías, con apoyo de la brigada de la UFI Genérica, bajo directivas de la fiscal Daniela Pringles y por orden del juez de garantías Alberto Caballero, llegaron al domicilio ubicado en las calles Zapata y 25 de Febrero, en Angaco.

El sospechoso ni se imaginaba que iba a caerle la Policía. Cuando los investigadores le pidieron la identificación, descubrieron que se llamaba Emanuel Adán Rodríguez y que era un agente penitenciario que se encuentra en pasiva. También secuestraron el revólver calibre 22, del cual no tenía ninguna documentación. Su explicación fue que el arma pertenecía a un abuelo, aunque no está acreditada su procedencia.

Rodríguez será llevado este lunes 1 de junio, por la mañana, a Tribunales. Allí tendrá que responder por la causa que se le inició en la UFI Genérica.

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