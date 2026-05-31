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El negocio millonario detrás de las presentaciones de camperas en San Juan

El rubro de la organización de eventos suma cada vez más servicios. Coreógrafos, indumentaria y fuegos artificiales en la presentación de camperas son algunos de los servicios que se suman al tradicional baile de egresados. Cómo es la nueva tendencia entre los estudiantes sanjuaninos.

Por Guillermo Alamino
presentación de camperas

Cada año, los adolescentes y niños incorporan festejos a su actividad escolar para cerrar los diferentes ciclos de formación educativa. En este sentido, el negocio de eventos en cuanto al combo de presentación de campera y baile de egresado mueve millones y se ha transformado en un ámbito que cada vez requiere de mayores prestaciones por parte de las empresas.

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Esteban Vázquez, organizador de eventos, habló con Tiempo de San Juan y contó que el combo que incluye presentación de camperas y baile de egresados tiene un valor por alumno que ronda los $160.000. Es decir, si se toma como parámetro un curso de 20 estudiantes, se recauda por aula $3.200.000. La primera de las prestaciones fue descrita por el empresario como algo sencillo que contiene sonido, fotografía y video, mientras que los alumnos suelen aportar elementos como papel picado o cotillón. Se trata de un extra que ofrecen, aunque el propietario aclaró que no le dan mucha importancia en su firma. "No nos metemos mucho en lo extra porque ahí ya no tiene que ver con los padres, sino más con los niños y con los permisos de los colegios. Entonces, hay que tener más cuidado con eso: por ahí vendés algo y después no lo podés hacer", señaló.

“Muchos establecimientos están prohibiendo estos festejos o restringiendo el ingreso de proveedores externos (como DJs o fotógrafos) debido al mal comportamiento de los alumnos en eventos como el UPD (Último Primer Día)”, continuó.

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Así, al evento del año que en el pasado solía ser solo el baile de egresados, se le suman otros servicios y las empresas como la de Vázquez, París o Moa son de las más solicitadas. Ahora, la presentación de camperas es igual o más importante que esa noche de fiesta y las empresas ofrecen todo tipo de servicios que van en el mismo paquete que la cena de fin de curso.

Es que muchos colegios de San Juan no cuentan con el espacio para que los estudiantes hagan su presentación, por eso los chicos pagan por un alquiler en algún club o salón para poder llevarlo adelante. Al precio del baile se suma este nuevo monto, más un servicio de fotografía, video, iluminación, música, presentador y fuegos artificiales. El evento es a todo o nada y también incluye disfraces y la contratación de un coreógrafo que les arma la performance a los alumnos. Las clases de baile comienzan en marzo y los precios varían según el coreógrafo pero van desde los 10 mil por alumno por hora hasta los 16 mil por cada uno, esto último también corre por cuenta de los estudiantes y es un valor que va por fuera de lo que organizan las empresas como la de Vázquez,

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Algunos organizadores, como Paris, también suman la posibilidad de un ágape que en general son gaseosas, sanguches y empanadas para que los chicos festejen luego de una presentación de camperas existosa.

Al precio del baile se suma este nuevo monto, más un servicio de fotografía, video, iluminación, música, presentador y fuegos artificiales Al precio del baile se suma este nuevo monto, más un servicio de fotografía, video, iluminación, música, presentador y fuegos artificiales

En algunos casos también un after en el que los estudiantes buscan una finca para una fiesta post presentación. Esto último, sin embargo, no es organizado por las empresas que sostienen que es ilegal y, por eso, prefieren dejarlo a criterio del grupo de estudiantes.

En tanto, para el baile de egresados el paquete contiene lo tradicional, como salón, sonido, iluminación, bebidas, etc. Vázquez detalló que el precio se actualiza acorde a la inflación entre un 3 y un 4%. Vázquez aclaró que no brindan el servicio de after porque no es ofrecido por empresas formales al ser considerado "técnicamente ilegal". Por esta razón, su empresa se centra exclusivamente en las fiestas familiares y evita involucrarse en estos eventos adicionales.

Una novedad de los últimos años es que los alumnos de primaria festejan su egreso y futuro ingreso a la educación secundaria. Al respecto, indicó que realiza muy pocos eventos de primaria, aproximadamente uno o dos por año. Aunque recibe consultas de unas 10 escuelas, finalmente solo se concretan un par debido a que los grupos de padres no suelen llegar a un consenso. En este sentido, la celebración varía dependiendo de la elección de los padres de cada colegio, pero generalmente optan por realizarlo en un camping con actividades dirigidas por profesores de educación física y comida. Esto tiene un costo estimado que ronda los 50.000 pesos por niño.

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