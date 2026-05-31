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La madre de Agostina no sabe todavía que su hija está muerta: está internada en terapia intensiva

El abogado de la madre de Agostina Vega aseguró este sábado que la mujer aún no fue informada oficialmente sobre la muerte de su hija, en medio de un cuadro de extrema fragilidad emocional y física.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El abogado de la madre de Agostina Vega aseguró este sábado que la mujer aún no fue informada oficialmente sobre la muerte de su hija, en medio de un cuadro de extrema fragilidad emocional y física, mientras la investigación por el femicidio sigue sumando elementos y cuestionamientos.

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Carlos Nayi, representante legal de Melisa Heredia, confirmó en declaraciones televisivas que la mujer “todavía no sabe que su hija está muerta”, al tiempo que indicó que hasta último momento el entorno familiar mantenía expectativas de encontrar con vida a la adolescente de 14 años. Según sostuvo el letrado, “había optimismo en la familia hasta que se conocieron detalles” vinculados a la causa, pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La situación de la madre se inscribe en un escenario de profundo impacto. Horas antes de la confirmación del hallazgo del cuerpo, Heredia debió ser internada de urgencia en el Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, donde ingresó con un cuadro severo de deshidratación y quedó alojada en una unidad de terapia intensiva.

El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la capital provincial, tras una semana de intensa búsqueda que había incluido rastrillajes con equipos policiales, drones y perros adiestrados. El hallazgo se produjo en una zona que ya estaba bajo sospecha en la investigación, luego de que pericias y registros de cámaras ubicaran allí al principal imputado.

Dudas sobre la autoría y posibles cómplices

En ese contexto, Nayi planteó que la causa abre una nueva etapa judicial que deberá profundizar en las responsabilidades penales. “Materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal”, afirmó, en referencia al único detenido hasta el momento, Claudio Barrelier, un hombre de 33 años cercano al entorno familiar de la víctima.

Las declaraciones del abogado coinciden con otras líneas de investigación que analizan posibles inconsistencias en el relato del imputado y no descartan la participación de terceros en el hecho. De acuerdo con autoridades provinciales, el sospechoso habría incurrido en contradicciones en distintas instancias de su declaración y “oculta información” relevante para el esclarecimiento del caso.

Según la reconstrucción judicial, Barrelier habría sido la última persona en ver con vida a la adolescente, luego de coordinar un encuentro con ella y pagar su traslado en un vehículo de alquiler hasta el barrio Cofico, donde se produjo el último contacto registrado.

Dolor y reclamo de justicia

En paralelo a la evolución de la causa, familiares de la víctima expresaron públicamente su dolor y exigieron avances en la investigación. El abuelo de la adolescente calificó el desenlace como “la peor noticia que recibimos en la vida” y reclamó que “caigan todos los que tuvieron algo que ver con la muerte”.

Entre lágrimas, el hombre sostuvo su convicción de que el crimen ocurrió la misma noche de la desaparición y aseguró que continuará participando de las movilizaciones en reclamo de justicia. Las protestas se intensificaron tras el hallazgo del cuerpo, con marchas, cortes de tránsito y enfrentamientos con la policía en distintos puntos de Córdoba.

Vecinos y allegados también cuestionaron el accionar de las autoridades durante los primeros días de la búsqueda, especialmente por la demora en la activación de mecanismos de alerta y en la detención del principal sospechoso.

Un caso que conmociona al país

El femicidio de Agostina Vega, quien había desaparecido el 23 de mayo tras salir de su casa en el barrio General Mosconi, generó una fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre la violencia de género y la actuación estatal en casos de personas desaparecidas.

A medida que avanza la investigación, la atención está puesta tanto en el esclarecimiento del hecho como en la eventual existencia de más responsables. Mientras tanto, la familia atraviesa horas de profundo dolor, en un contexto en el que, según su propio abogado, una de las principales afectadas aún desconoce el desenlace fatal del caso.

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