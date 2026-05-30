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Córdoba

Así es el descampado donde encontraron el cuerpo de Agostina Vega

El hallazgo se produjo en un terreno ubicado en las afueras del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba. La zona había sido señalada por la investigación luego de que cámaras de seguridad registraran movimientos del único detenido en la causa.

Por Agencia NA
agostina vega

La búsqueda de Agostina Vega terminó este sábado con el peor desenlace. El cuerpo de la adolescente de 14 años fue encontrado en un amplio descampado situado junto al barrio Ampliación Ferreyra, en el sector sudeste de la ciudad de Córdoba, luego de varios días de intensos operativos y rastrillajes.

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El lugar había cobrado relevancia en las últimas horas a partir de nuevas evidencias incorporadas a la investigación. Imágenes captadas por cámaras de vigilancia mostraron a Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por el caso, ingresando al sector durante la mañana del lunes y retirándose aproximadamente media hora después.

A partir de esos registros, los investigadores concentraron gran parte de los esfuerzos en esa zona, un terreno de amplias dimensiones y escasa urbanización ubicado a varios kilómetros de la vivienda del sospechoso, en el barrio Cofico.

El operativo desplegado en el lugar fue de gran magnitud. Participaron alrededor de 250 efectivos policiales, junto con unidades especiales, drones y perros entrenados para la búsqueda de personas. La tarea se intensificó luego de que Barrelier reconociera haber estado en ese sector, considerado clave para el avance de la causa.

Horas antes del hallazgo, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, había explicado que los procedimientos se realizaban allí porque existían elementos que ubicaban al acusado en ese punto. Del operativo también participaron el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Garzón, y Gabriel Vega, padre de la adolescente.

Agostina había desaparecido el pasado 23 de mayo. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, aquella noche abordó un remis en el barrio General Mosconi para dirigirse a la vivienda de Barrelier. El conductor declaró que el hombre pagó el viaje y que la joven descendió en el domicilio. Desde ese momento no volvió a ser vista.

Durante la semana, la defensa del detenido intentó cuestionar algunas de las pruebas reunidas por la fiscalía. Entre otros argumentos, sostuvo que la persona registrada por las cámaras de seguridad ingresando a la vivienda no era Agostina. Sin embargo, el avance de la investigación y el hallazgo del cuerpo terminaron por reforzar la principal hipótesis que manejan los investigadores.

Ahora, la Justicia busca determinar con precisión qué ocurrió con la adolescente desde que llegó a la casa del acusado hasta el momento de su muerte, mientras continúan las pericias y las medidas destinadas a esclarecer el caso que conmociona a toda Córdoba.

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