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"Que me devuelva a mi hija": el desesperado pedido de la madre de Agostina Vega

La mujer habló mientras continúa la búsqueda de la adolescente en Córdoba y apuntó contra el hombre detenido en la causa. “Toda Córdoba te está buscando”, expresó en un mensaje dirigido a su hija.

Por Agencia NA
agostina vega madre

En medio de la intensa búsqueda de Agostina Vega, la madre de la adolescente rompió en llanto y lanzó un mensaje dirigido al hombre detenido en el marco de la causa: “Que me devuelva a mi hija”.

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Melisa habló este jueves con TN y expresó la angustia que atraviesa desde la desaparición de la menor. “Hija, si me estás escuchando, sé fuerte. Toda Córdoba te está buscando, aguantá un poco más”, manifestó conmovida.

Además, la mujer señaló que la persona que atendió a los investigadores durante el allanamiento realizado en la vivienda del sospechoso sería la pareja del acusado, Claudio Gabriel Barralier.

Mientras continúa el operativo y crece la expectativa por encontrar a la adolescente, Melisa aseguró sentirse “triste, preocupada y muy angustiada” por la situación que atraviesa su familia.

En paralelo, integrantes de la barra de Instituto comenzaron a concentrarse en las inmediaciones de la vivienda ubicada en barrio Cofico, donde se desarrollaron procedimientos policiales vinculados a la investigación.

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