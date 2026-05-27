De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA

San Juan volvió a mezclarse con la pasión mundialista y la fe popular. A través de sus redes sociales, el diputado nacional Jorge “Coqui” Chica contó que le entregó una imagen de la Difunta Correa al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con un mensaje cargado de simbolismo de cara al Mundial 2026.

El funcionario sanjuanino publicó una foto junto a Martín Aveiro y Tapia, acompañada de un texto en el que destacó el valor espiritual de la figura religiosa más emblemática de la provincia.

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“Junto a Martín Guillermo Aveiro llevamos a la Difunta Correa, como símbolo de fe, protección y esperanza para que acompañe e ilumine a nuestra Selección Nacional en el camino hacia el Mundial 2026, cuidando a cada uno de los jugadores que representarán a la Argentina con orgullo y pasión”, escribió Chica.

En la publicación, también hizo referencia al vínculo especial que Claudio Tapia mantiene con la Difunta Correa y con San Juan. “De raíces sanjuaninas y profundamente devoto, Claudio Tapia volvió de Qatar y le ofrendó la Copa del Mundo a la Difunta Correa”, recordó.

Con la ilusión puesta en una nueva conquista mundialista, Chica aseguró que desde la provincia también sienten que hacen su aporte para ir en busca de otra alegría futbolera. “Con mucha fe e ilusión, creemos que San Juan también hace su aporte en la búsqueda de la cuarta estrella”, expresó.