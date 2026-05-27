Rosario Central perdió con Independiente del Valle, pero avanzó a octavos de la Libertadores

Rosario Central sufrió su única caída en el grupo H de la Copa Libertadores 2026 en la sexta y última fecha, por 1-0 ante Independiente del Valle en el estadio IDV, en una derrota que lo baja del primer puesto y lo hace clasificar a octavos de final en la segunda posición.

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El único gol del partido llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, por medio de un penal aprovechado por el mediocampista Júnior Sornoza.

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La derrota bajó al equipo de Jorge Almirón de un primer puesto que sostuvo durante casi toda la disputa de la fase de grupos y lo hizo clasificar en el segundo puesto de la zona H, con 13 puntos, mientras que el conjunto ecuatoriano se metió en octavos de final en la primera posición, con la misma cantidad de puntos.

La primera llegada fue de la visita, a los dos minutos, con un remate lejano del mediocampista Jaminton Campaz que fue ganando altura y terminó siendo detenido por el arquero Aldair Quintana.

Un minuto más tarde, otro disparo lejano, esta vez del local y rematado por el mediocampista Jordy Alcívar, salió potente pero centralizado y quedó en manos del arquero Jeremías Ledesma.

A los 10 minutos, el delantero paraguayo Fernando González recibió un centro atrás desde la derecha y sacó un disparo alto, de primera y desde la medialuna del área, que Ledesma pudo desviar tras una gran estirada.

Diez minutos más tarde, González recibió por el costado derecho del frente de ataque, a algunos metros del borde del área, y cruzó un remate rasante, que Jeremías Ledesma contuvo sobre su poste derecho.

A los 27 minutos, el atacante Enzo Copetti se desprendió por el costado derecho del frente de ataque y, tras una corrida de 40 metros, quedó mano a mano con Quintana, a quien intentó vencer disparando al primer palo pero no lo consiguió, luego de un achique efectivo del guardameta.

Fernando “Cocoliso” González, exjugador de Newell’s, volvió a generar peligro un minuto después, al cabecear un centro desde la derecha buscando el segundo palo de Ledesma, con un tiro que se fue muy cerca de poste.

Cuando iban 30 minutos, un tiro libre del astro argentino Ángel Di María buscó el cabezazo del defensor Facundo Mallo, que se elevó sobre el segundo palo y sacó un frentazo alto, el cual Quintana desvió a la altura del travesaño.

La primera llegada del complemento fue del local, a los tres minutos del segundo tiempo, cuando el mediocampista Justin Lerma sacó un excelente disparo con efecto desde el borde del área grande, el cual se fue cerrando y dio en el palo horizontal, sobre el ángulo izquierdo de Ledesma.

Independiente del Valle se puso en ventaja a los 18 minutos del segundo tiempo mediante un penal, cometido por el volante Guillermo “Pol” Fernández, en el que el mediocampista Júnior Sornoza abrió el pie derecho para sacar un remate bajo y vencer al arquero del equipo rosarino.

Solo un minuto después, Campaz recibió un centro desde la derecha en el segundo palo y sacó una volea muy potente con la pierna izquierda, que Quintana pudo despejar hacia arriba luego de una gran reacción.

Una nueva llegada de Fernando González ocurrió a los 28 minutos, cuando el atacante paraguayo remató abriendo el pie apenas dentro del área rival y vio como Ledesma se estiraba sobre su costado izquierdo y alcanzaba a desviar su disparo bajo.

En el cuarto minuto de descuento, un tiro libre ejecutado desde el borde derecho del área por el mediocampista Jordy Alcívar buscaba el poste derecho de Ledesma, que tuvo que volar bajo nuevamente para despejar un remate que entraba por el rincón.