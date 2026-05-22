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Partido crucial

La U Católica de Chile ganó y Boca tiene obligado ganarle en la última fecha de la Copa Libertadores

Los chilenos se impusieron en Santiago por 2-0 con doblete de Zampedri frente a los ecuatorianos y, pese a quedar primeros en el grupo, se jugarán la clasificación en La Bombonera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Enun partido que miraba Boca con atención a la distancia, se dio el peor resultado para el Xeneize: Universidad Católica superó por 2-0 como local a Barcelona de Ecuador, quedó primero en el Grupo D y dejó obligado al conjunto argentino a vencerlo en La Bombonera para pasar a octavos de la Copa Libertadores y evitar caer en Sudamericana.

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La expulsión a los 10 minutos de Jhonnier Chalá condicionó por completo la noche de Darío Benedetto y compañía aunque los cruzados recién pudieron romper la paridad con doblete de Fernando Zampedrien el complemento.

El próximo jueves se jugará la última fecha de la fase y será la hora de la verdad. Boca tendrá una chance clave de clasificar a octavos de la competencia internacional y el único objetivo es ganar, ya que un empate, y obviamente la derrota, no sirve en nada.

El partido ante Universidad Católica, de todas maneras, tendrá un peso enorme para el actual técnico de Boca, Claudio Úbeda. Su continuidad, terminado el semestre, es un misterio.

Una clasificación a octavos podría fortalecer la postura de quienes consideran que el equipo mostró una mejora futbolística en el último tramo del semestre. Una eliminación, en cambio, podría acelerar decisiones y modificar completamente el panorama de cara a la segunda mitad del año.

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