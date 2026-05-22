Un ladrón simuló ser policía, le robó el celular a un joven en Rawson y le largó un disparo

Un joven que caminaba por Villa Hipódromo fue sorprendido por un motochorro que, simulando ser policía, lo requisó y le robó el celular. Lo insólito fue que la víctima después salió a buscar ayuda y volvió a cruzarse con el delincuente, que lo amenazó para que siguiera caminando.

A lo poliladrón Otra vez falsos policías simularon un procedimiento y asaltaron a una familia en Chimbas

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 5 de este jueves último en inmediaciones de las calles Zapiola y Lima, en Rawson. La víctima fue un joven de apellido Godoy , de 24 años, quien denunció que caminaba por ese lugar y fue interceptado por un hombre que se movilizaba en una motocicleta Yamaha FZ 150.

De acuerdo con los relatos, el delincuente supuestamente le dijo que era policía y comenzó a requisarlo. En esas circunstancias le sustrajo un teléfono celular y luego escapó del lugar. El joven aseguró que el ladrón aparentaba estar uniformado, por lo que en un primer momento creyó que realmente se trataba de un efectivo policial, contaron las fuentes.

La curiosa y alarmante situación ocurrió minutos después. De acuerdo con la versión policial, Godoy salió a buscar ayuda y, cuando llegó a la zona de calles Zonda y Lima, observó nuevamente al supuesto uniformado. La víctima sospechó que era el mismo sujeto que le había robado el celular y éste le respondió: “Andate de acá”.

No todo quedó allí. El delincuente luego efectuó un disparo al aire para intimidarlo y desapareció. Más tarde, la víctima logró cruzarse con un patrullero y pidió ayuda a los policías. En una recorrida dieron con una vaina servida, aparentemente calibre 9 milímetros. Un testigo también declaró haber visto al supuesto uniformado en el lugar y aseguró que escuchó la detonación.