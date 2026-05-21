Acusan por homicidio culposo al conductor que protagonizó una tragedia el 1 de mayo

A más de 20 días del fatídico siniestro vial que se cobró la vida de un motociclista cordobés, el conductor implicado en la tragedia que tuvo lugar el 1 de mayo se sentó frente al juez Federico Rodríguez y fue acusado por homicidio culposo . Se trata de Lorenzo Martínez Colme , quien conducía el automóvil que chocó con el vehículo de menor porte.

Como consecuencia del fuerte impacto, la pareja que se desplazaba en la moto BMW resultó herida y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Rawson. El hombre que conducía el vehículo, identificado como Eduardo Javier Beucher (55), se llevó la peor parte y, luego de agonizar por más de una semana, falleció.

Su acompañante, Cecilia Lorena Budini (49), también sufrió heridas severas y, por ello, el proceso que se formalizó en su contra no sólo fue por la muerte de Beucher, sino también por lesiones culposas producidas a la mujer.

El siniestro ocurrió durante el Día del Trabajador en la esquina de Juan José Bustos y Paula Albarracín de Sarmiento, en Caucete. Martínez Colme, por su parte, se presentó por su cuenta en la Comisaría 37ma minutos después del hecho para relatar lo ocurrido. En ese momento, el conductor manifestó que circulaba por Juan José Bustos de sur a norte y que, al llegar a la esquina con Paula Albarracín de Sarmiento, no observó a la moto, siguió el paso e impactó contra ella.

Beucher, oriundo de Río Cuarto, ingresó con una fractura de pelvis y perforación en el abdomen. Su estado era crítico y falleció mientras se encontraba en terapia intensiva. Por ese motivo, la causa que estaba bajo la órbita de la UFI de Delitos Especiales se agravó y el fiscal Sebastián Gómez apuntó contra el automovilista.

En la audiencia de este jueves, el Ministerio Público señaló su responsabilidad por el hecho. Como consecuencia, el mismo continuará en libertad aunque se le retuvo la licencia de conducir por un término de 6 meses. Además, a pedido del fiscal, el magistrado dictó medidas cautelares como comparecer en el proceso y presentarse en la Comisaría 13ma, durante 6 meses, tiempo que fue dispuesta la IPP.