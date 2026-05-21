Capítulo XL de "Historias del crimen" en Spotify: el femicida que mató a golpes a su exmujer, se burló durante el juicio y murió en su casa

“Yo he sido. Yo le pegué a la p… gorreadora esa. La tendría que haber matado”.

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Historias del Crimen Un camionero descontrolado en la ruta 40 y el trágico final de un conocido matrimonio sanjuanino

La frase salió de boca de Segundo Ernesto Melián apenas llegaron los policías a la finca de calle Yapeyú, en Dos Acequias, San Martín. Carolina Tejada yacía ensangrentada en el jardín después de una golpiza feroz. El agresor sostenía un cuchillo y amenazaba con degollarse delante de los uniformados.

Esa madrugada del 18 de enero de 2014 terminó convertida en uno de los femicidios más brutales y recordados de San Juan.

Doce años después, el nombre de Melián volvió a aparecer por otra noticia. El viejo capataz de finca murió hace dos semanas de un paro cardíaco mientras cumplía prisión domiciliaria. Tenía 70 años y arrastraba problemas de salud. Pero ni el tiempo, ni la edad, ni la enfermedad borraron la imagen del hombre que asesinó a golpes a su expareja delante de sus propios hijos.

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Su muerte pasó casi inadvertida.

La historia de Carolina Tejada, no.

María Gerone, la madre de la víctima, conocía a Melián desde que ambos eran adolescentes. Habían crecido en San Martín y durante años fueron vecinos en la zona de Dos Acequias. “Siempre fue un sinvergüenza, pero nunca pensé que nos iba a hacer esto”, declaró tiempo después del crimen.

Cuando Carolina inició la relación con él tenía alrededor de 30 años y venía de una separación anterior. Melián le llevaba 25 años de diferencia y trabajaba como encargado y casero en una finca de calle Yapeyú. Se mostraba como un hombre protector, pero detrás de esa imagen se escondía una personalidad controladora y obsesiva.

La convivencia duró apenas cuatro años.

En ese tiempo nacieron dos hijos, aunque las discusiones se volvieron frecuentes. Según la familia de Carolina, él era extremadamente celoso. Tras la separación, la mujer intentó rehacer su vida y volvió a la casa de sus padres junto a sus hijos. Pero Melián nunca aceptó la ruptura.

La perseguía, la hostigaba y buscaba cualquier excusa para verla.

En el expediente judicial quedaron incorporadas dos denuncias realizadas por Carolina a fines de 2013 por amenazas y lesiones. El deterioro de la relación era evidente, aunque nadie imaginaba hasta dónde podía llegar la violencia.

Todo explotó la noche del viernes 17 de enero de 2014.

Ese día, el hijo menor de ambos había ido a quedarse con Melián en la finca. Cerca de las 21, una vecina envió un mensaje de texto a Carolina para decirle que el hombre se sentía mal y necesitaba verla. Ella fue principalmente para buscar al chico.

No volvió.

Apenas llegó, el capataz comenzó a recriminarle supuestas infidelidades. Según declararía más tarde, estaba furioso porque le habían contado que Carolina veía a otro hombre.

Nada justificó lo que hizo después.

La encerró dentro de la vivienda, la amenazó con un rifle y comenzó una discusión aterradora frente al hijo de ambos.

Desde la casa de sus padres empezaron a preocuparse. Carolina atendió primero a su madre y luego a una de sus hijas adolescentes. A ambas les habló con la voz quebrada. A la chica de 15 años le alcanzó a decirle que Melián no la dejaba salir.

La adolescente tomó una moto y salió desesperada hacia la finca.

En paralelo, Mónica Olivares —cuñada de Carolina— también llamó al celular. Del otro lado no escuchó respuestas claras, pero sí gritos y amenazas.

“¡Te voy a cagar matando!”, se oyó decir a Melián.

El primero en llegar fue Mario Tejada, hermano de Carolina. Encontró a los chicos llorando en la entrada de la vivienda y vio al agresor armado dentro de la casa.

Eran los primeros minutos del sábado 18 de enero.

Cuando Melián advirtió la presencia de su cuñado salió con el rifle y efectuó disparos. Fue entonces cuando Carolina intentó intervenir para quitarle el arma.

La reacción del hombre fue salvaje.

Con la culata del rifle comenzó a golpearla brutalmente hasta romper el arma en tres partes. Después tomó un palo de madera y continuó atacándola mientras los chicos lloraban y gritaban desesperados.

Una vecina escuchó los insultos y los alaridos desde otra propiedad.

“Morite hija de p…”, repetía el hombre mientras seguía golpeándola.

Los policías de la Comisaría 20ma llegaron minutos después.

Carolina estaba tirada en el jardín, inconsciente y cubierta de sangre. Apenas alcanzaba a balbucear algunas palabras mientras señalaba el palo con el que había sido atacada.

El oficial Gabriel Cortez ingresó a la vivienda y encontró a Melián todavía alterado. El hombre reconoció inmediatamente la agresión y desafió a los uniformados mientras sostenía un cuchillo.

Incluso llegó a provocarse cortes en el cuello antes de ser reducido tras un forcejeo.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Tenía fracturas múltiples en el rostro y el cráneo, heridas cortantes y un daño cerebral irreversible.

Permaneció tres días internada en terapia intensiva.

Murió el 21 de enero de 2014.

La investigación quedó a cargo del entonces juez Maximiliano Blejman, quien imputó a Melián por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y femicidio. Fue uno de los primeros casos en San Juan en los que se aplicó la figura de violencia de género incorporada al Código Penal en 2012.

El juicio se realizó en agosto de 2015.

Y Melián volvió a mostrarse tal como era.

Entró a la sala sonriendo, haciendo comentarios y burlándose mientras declaraban familiares de Carolina. La actitud indignó incluso al entonces fiscal de Cámara Gustavo Manini, que lo reprendió delante del tribunal.

“Dialoga y sonríe como si esto fuera un hecho gracioso”, lanzó el fiscal.

La presidenta de la Sala I, Silvia Peña Sansó de Ruiz, también tuvo que llamarle la atención varias veces.

Cuando declaró, Melián intentó victimizarse. Dijo que Carolina era infiel, negó haberla retenido y sostuvo que reaccionó porque ella lo había atacado primero.

Pero las pruebas eran contundentes.

Los testimonios de familiares, vecinos y policías, junto con las pericias forenses, reconstruyeron la secuencia brutal del ataque.

Durante los alegatos, la defensa buscó minimizar el crimen y pidió contemplar circunstancias extraordinarias de atenuación. El fiscal Manini, en cambio, solicitó prisión perpetua y remarcó la importancia de llamar a las cosas por su nombre: femicidio.

Antes de escuchar la sentencia, Melián habló por última vez.

“Estoy arrepentido de lo que hice… Se me va la vida”, dijo.

Los jueces Silvia Peña Sansó de Ruiz, Raúl Iglesias y Juan Carlos Caballero (h) lo condenaron a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y femicidio.

Pasó parte de la pena en el penal de Chimbas.

Pero en diciembre de 2021 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su deteriorado estado de salud. Primero vivió con su expareja y después fue trasladado a la casa de una hija, también en San Martín. Lo controlaban mediante una tobillera electrónica.

Los familiares de Carolina se enteraron tiempo después de que el femicida ya no estaba preso en el penal.

Nunca lo perdonaron.

El 16 de junio de 2022, cuatro días después de cumplir 70 años, Segundo Ernesto Melián sufrió un paro cardíaco y murió en la vivienda donde cumplía arresto domiciliario.

Su condena terminó antes de tiempo.

El dolor de la familia Tejada, no.

“El dolor por mi hija está ahí en la puerta y no se puede cerrar esa puerta”, dijo María Gerone años atrás. “Aquí nadie perdonó a ese hombre, por más que ahora esté muerto”.

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Esta producción es una incursión de Tiempo de San Juan en esta plataforma. Cada semana se emitirá un nuevo capítulo. El contenido está a cargo de Walter Vilca, Agostina Montaño y Lucas Colella.