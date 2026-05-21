Asalto y abuso sexual a madre e hija en Concepción: tres sospechosos ya están tras las rejas y hay un prófugo

La audiencia de formalización realizada este jueves sumó novedades muy graves al caso de inseguridad que conmociona a la provincia. El brutal asalto ocurrió en el distrito de Concepción, Capital, y la investigación dio un giro complejo al confirmarse que no solo una adolescente de 13 años fue víctima de abuso sexual, sino también su madre.

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El acto judicial constó de varias etapas. En la primera de ellas, Juan Valentín Tello Giménez -uno de los primeros aprehendidos- fue desvinculado de la investigación y recuperó la libertad. Por otro lado, el último de los detenidos, Thiago Narváez, continuará preso por el momento, aunque las sospechas apuntan a que el verdadero partícipe del robo habría sido su hermano menor de edad. De igual manera, fiscalía no descarta realizar una rueda de reconocimiento para terminar de definir su situación.

WhatsApp Image 2026-05-21 at 12.29.28 (2) Juan Valentín Tello Giménez

Quien se encuentra en una situación sumamente comprometida es Agustín Emanuel Vila, el tercer imputado mayor de edad. Según las pruebas recolectadas por el Ministerio Público Fiscal, Vila no solo está sindicado como uno de los autores del asalto, sino también como el responsable de los abusos sexuales. La menor de 13 años lo identificó detalladamente durante su declaración en Cámara Gesell.

WhatsApp Image 2026-05-21 at 12.29.29 Agustín Emanuel Vila

Por razones de protección a la intimidad y para evitar la revictimización de los damnificados, la prensa solo tuvo acceso al inicio de la audiencia para tomar imágenes, quedando excluida del relato detallado de los hechos y de la resolución final.

La carátula provisoria que recae sobre Vila y Narváez refleja la gravedad del ataque. Se los acusa de los delitos de robo agravado por el uso de arma blanca, por ser en poblado y en banda, y por escalamiento en calidad de coautores contra la propiedad de la damnificada. A esto se le suman los cargos de abuso sexual gravemente ultrajante (en el caso de la madre) y abuso sexual con acceso carnal (en el caso de la menor), ambos delitos agravados por la participación de tres personas y el uso de armas, todo bajo la figura legal de concurso real.

WhatsApp Image 2026-05-21 at 12.29.28 (3) Representantes de UFI Delitos Contra la Propiedad: Claudia Salica, Cristian Catalano, Ignacio Domínguez y Verónica Prividera.

Hasta el momento, los detalles del minuto a minuto del asalto se han mantenido bajo estricto hermetismo. Solo trascendió que tres delincuentes irrumpieron en la vivienda mientras un cuarto se quedó afuera haciendo de "campana". Una vez adentro, uno de los hijos de la familia fue encerrado en una habitación, mientras que la madre y la adolescente quedaron retenidas en otra pieza, donde se produjo el ataque sexual. Aunque inicialmente el caso trascendió por el abuso a la menor, la madre amplió su denuncia el miércoles y reveló que ella también fue ultrajada.

A pedido de los fiscales coordinadores de la UFI Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano -junto a los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Verónica Prividera-, el juez de Garantías Pablo Leonardo León dictó la prisión preventiva para los acusados por un plazo de 6 meses, fijando además un año para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

WhatsApp Image 2026-05-21 at 12.29.29 (2) Juez de Garantías, Pablo Leonardo León.

En cuanto a las defensas técnicas, la defensora oficial Daniela Nielson asistió a Vila y Tello, mientras que la abogada particular María Filomena Noriega representó a Narváez.

Por último, fuentes judiciales confirmaron que hay un prófugo que ya está siendo intensamente buscado por la Policía. En tanto, otro de los presuntos implicados, que también es menor de edad, ya se encuentra a disposición y bajo la investigación del Juzgado de Menores correspondiente.