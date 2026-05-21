El "misterioso alguien" que gastó $260.000.000 para husmear el negocio eléctrico sanjuanino y desapareció

El acto se realizó en el EPRE, donde se confirmó que no hubo ofertas para disputar el control accionario de Naturgy San Juan. Pero la firma que compró el pliego ahoa conoce todo el negocio de la distribuidora sanjuanina.

Después de semanas de expectativa por conocer quién estaba interesado en quedarse con el negocio de Naturgy San Juan, este jueves el acto de apertura de sobres confirmó que no hubo ninguna oferta presentada. Sin embargo, quedó un dato que sacudió al sector energético y empresario: una firma pagó nada menos que $260 millones solo para acceder al pliego de la licitación. Pero no presentó oferta.

EPRE Camino despejado para Naturgy en controlar la energía en San Juan, tras el plantón de un competidor secreto

El negocio de la electricidad Venta de acciones de Naturgy San Juan: apareció un comprador y postergan la apertura de ofertas

Como el clásico hit musical de Miranda del “misterioso alguien” solo se supo que es una firma que tiene el nombre del felino más grande de América: Yaguareté Energía SAU.

En el sector eléctrico se comentó que, aunque parezca llamativo, es usual que ocurran estas cosas en licitaciones de esta magnitud. Detrás de ese movimiento aparece una pregunta inevitable: ¿por qué alguien desembolsa semejante suma únicamente para analizar una empresa y luego se retira?

La respuesta está en el enorme valor estratégico de la información que contiene el pliego licitatorio. O sea, el motivo principal no era necesariamente comprar la empresa distribuidora de luz de San Juan, sino acceder a información estratégica extremadamente sensible y detallada sobre uno de los negocios regulados más importantes de la provincia.

Un actor desconocido

La empresa que había adquirido la documentación fue Yaguareté Energía SAU, un nombre que despertó especulaciones de todo tipo, pero que nadie conoce quien está detrás. En el portal Dateas figura la constitución de la firma el 18 de agosto de 2025 en CABA, y un único socio: Gonzalo Ugarte, un abogado de 46 años, desconocido en el ambiente.

Lo cierto es que el interesado a pesar del abultado desembolso finalmente decidió no avanzar en la licitación internacional para quedarse con el 51% accionario de la distribuidora eléctrica sanjuanina. Y la silla en la sala del EPRE quedó vacía.

Al acto había venido Gerardo Gómez, la máxima autoridad de Naturgy en el país. Y la Escribana Mayor de Gobierno le devolvió al alto ejecutivo de Naturgy el sobre cerrado Nº 2, que contenía la valuación en oferta del actual poseedor del paquete mayoritario de acciones. Por ley, ante la posibilidad de un interesado, la distribuidora debía presentar una oferta.

Radiografía completa del negocio

Para participar de la licitación, Naturgy debió poner a disposición de los interesados información técnica, económica y operativa extremadamente detallada sobre la compañía. Allí aparecen datos sobre redes eléctricas, infraestructura, activos, inversiones, calidad del servicio, proyecciones y funcionamiento integral del sistema de distribución eléctrica provincial.

En otras palabras, quien compró el pliego pudo acceder a una verdadera radiografía de uno de los negocios regulados más importantes de San Juan.

Cuánto vale exactamente la empresa nunca trascendió públicamente. Pero el solo hecho de que el acceso al pliego costara $260 millones deja en evidencia la dimensión económica del proceso.

Además, el contexto energético de San Juan vuelve todavía más atractivo el análisis. La expansión minera, el crecimiento de la demanda y las futuras inversiones en infraestructura convierten a la distribución eléctrica en un negocio estratégico hacia adelante.

Por qué “se vende” Naturgy si la concesión sigue hasta 2046

Uno de los puntos que más confusión genera en San Juan es por qué se realiza esta licitación si Naturgy no está vendiendo voluntariamente la empresa ni tampoco atraviesa una crisis.

La explicación la dio el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, quien aclaró que se trata de una obligación establecida en el contrato de concesión firmado durante la privatización del servicio eléctrico en 1996.

Ese contrato otorgó una concesión por 50 años, hasta 2046. Pero el esquema se divide en distintos períodos de gestión. El próximo 22 de julio de 2026 finalizará el segundo período y comenzará el tercero.

Cada vez que termina uno de esos ciclos, el contrato obliga a ofrecer al mercado el paquete accionario mayoritario de la empresa, es decir, el 51% de las acciones que controlan la distribuidora.

“Esto no cambia ni las tarifas, ni los derechos de los usuarios, ni las obligaciones de calidad”, explicó Ferrero. El funcionario remarcó además que el mecanismo funciona como una forma de control indirecto sobre la empresa concesionaria.

“Cada tanto te ponen a la venta eso y hay una radiografía completa de la empresa. Entonces la concesionaria tiene incentivo para mantener la empresa en condiciones”, señaló.

Cómo fue el proceso

La licitación contemplaba dos sobres. El sobre número uno debía contener todos los antecedentes técnicos, financieros y operativos del eventual nuevo interesado. Allí se analizaba si el oferente tenía solvencia económica y capacidad para operar el sistema eléctrico.

Naturgy, en cambio, no necesitaba presentar esa documentación porque ya es la concesionaria actual y esa capacidad ya está acreditada. Pero sí debía presentar un sobre económico para competir en caso de que apareciera un rival.

Si un nuevo oferente superaba las exigencias técnicas, recién allí se abrían las ofertas económicas para definir quién se quedaba con el control accionario. Pero nada de eso ocurrió.