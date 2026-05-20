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Mercados

En un clima global positivo, suben los bonos argentinos y cae el riesgo país

Los índices de Wall Street ganan hasta 1%, a la espera del crucial balance de Nvidia. Las acciones argentinas operan con alzas, los bonos soberanos avanzan 0,8% y el indicador de JP Morgan retrocede a 522 puntos básicos

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las acciones estadounidenses suben de forma generalizada este miércoles, mientras Wall Street esperaba los resultados de Nvidia (-1,8%), buscando una señal sólida sobre la demanda de IA que proporcionara cierto alivio ante las preocupaciones actuales sobre la inflación.

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A las 12 horas, el S&P 500 sube un 0,6%, mientras que el Nasdaq Composite avanza un 1%. El Dow Jones Industrial Average, que incluye menos acciones tecnológicas, también se acopla al alza con un 0,6 por ciento. El martes las acciones cayeron debido al retroceso de las tecnológicas y al alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Los inversores esperan con impaciencia la publicación de los resultados trimestrales de Nvidia. Si bien las acciones de la compañía más valiosa del mundo han seguido subiendo este año, sus rivales en el sector de los chips se acercan. Según Bloomberg, los mercados anticipan una variación de alrededor del 5,5% en las acciones de Nvidia, tanto al alza como a la baja, tras la publicación de los resultados.

Los inversores están atentos a los resultados para evaluar si la demanda de IA seguirá en auge, ya que el fabricante de chips es una pieza clave de la industria y podría ofrecer pistas sobre si las grandes tecnológicas siguen invirtiendo masivamente en el desarrollo de la IA.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires opera “plano” en pesos, en los 2.773.000 puntos, mientras que destaca la suba de 0,8% en promedio para los bonos soberanos en dólares, los Globales y los Bonares.

Riesgo país

En el mismo sentido, el riesgo país de JP Morgan descuenta importantes 20 unidades para la Argentina, alrededor del 4%, para ubicarse en los 522 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se registran mayoría de subas, encabezadas por Ternium (+3,8%) y Globant (+3,6%).

La guerra con Irán, uno de los principales factores que impulsan el aumento de los precios, continúa sin que se vislumbre un final. El presidente Trump amenazó con atacar al país de Oriente Medio en los próximos días si no se llega pronto a un acuerdo de paz y reiteró que la guerra con Irán terminará “muy pronto”, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní prometió una amplia represalia.

Los precios del petróleo descuentan más de 3%: el barril de crudo intermedio de Texas (WTI) en los EEUU cae 3,1% a USD 100,90 para os contratos con entrega en julio. La variedad Brent del Mar del Norte con igual vencimiento cede 3,5%, a USD 107,40 el barril.

Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, comentó que “los precios de la energía operaron con alta volatilidad luego de que la Casa Blanca revelara que estuvo a ‘una hora’ de reactivar los bombardeos sobre Teherán. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que pospuso el ataque militar a pedido de los líderes del Golfo, pero les otorgó un ultimátum de ‘dos o tres días’ para forzar a Irán a firmar un acuerdo definitivo. Analistas de Axios revelaron que Washington no ve mejoras significativas en la contrapropuesta iraní, lo que eleva el riesgo de una reanudación de las hostilidades hacia el fin de semana".

“Más allá de lo que pueda pasar en el plano local, la clave para el Merval en los próximos días pasará principalmente por el humor internacional. El mercado va a seguir mirando de cerca la tensión en Medio Oriente y las renovadas dudas sobre el sendero de tasas de la Fed, dos drivers que marcarán el apetito por riesgo y, por ende, condicionarán la performance de los activos locales", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

FUENTE: Infobae

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