domingo 17 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Finanzas

Bonos, acciones y fondos comunes de inversión: las apuestas de los inversores sanjuaninos para proteger su patrimonio y el papel de la minería

Una especialista dio a conocer cuáles son los instrumentos que eligen hoy los sanjuaninos para proteger su patrimonio frente a la inflación y la inestabilidad del escenario económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
inversiones

Las inversiones en la bolsa de comercio son una forma de proteger el patrimonio y generar rendimientos para no tener el dinero inmovilizado. Se puede apostar a acciones, bonos o también a instrumentos clásicos desde entidades financieras como plazos fijos o fondos comunes de inversión. De esta manera, Tiempo de San Juan consultó a una especialista para saber: ¿A qué arriesgan los sanjuaninos a la hora de invertir?

Lee además
el impacto economico de las figuritas del mundial en san juan: cuantos sobres se venden por dia y hasta cuando durara la fiebre por llenar el album
Una pasión sin límites

El impacto económico de las figuritas del Mundial en San Juan: cuántos sobres se venden por día y hasta cuándo durará "la fiebre" por llenar el álbum
Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Construir una casa en un barrio privado de San Juan puede costar hasta casi $700.000.000: los costos y la gran diferencia con un índice nacional

El escenario de inestabilidad económica que caracteriza al país obliga a los inversores a recurrir a diversas estrategias para cuidar sus utilidades y no perder ante la inflación. Analía Recabarren, contadora pública y asesora de inversiones que trabaja en la Bolsa de Comercio de San Juan, advirtió que las tasas de los plazos fijos bancarios (entre 19% y 22% anual) son tasas reales negativas, ya que no alcanzan a cubrir la inflación mensual. Por este motivo, los sanjuaninos tienden a optar por instrumentos que ajustan por inflación, como bonos CER, los cuales permiten seguir la tasa inflacionaria y no perder valor real. Estos instrumentos ofrecen la ventaja de permitir el retiro del dinero en el día, a diferencia del plazo fijo UVA, que requiere inmovilizar los fondos por tres meses.

Aquellos perfiles más conservadores prefieren apostar por fondos comunes de inversión en dólares con rendimientos de entre el 4% y 7% anual, superando el 1,5% que ofrecen los bancos y cubriendo la inflación de EE. UU. “Un banco te paga más o menos un 1,5% en un plazo fijo anual en dólares y la inflación de Estados Unidos está yendo al 2,5% por año. Entonces, esa tasa de plazo fijo en dólares también es real negativa", detalló.

Las expectativas por la apertura de proyectos mineros en el futuro están teniendo su impacto en las inversiones financieras y, por eso, muchos apuestan por colocar su dinero en acciones de compañías vinculadas a la actividad. La especialista dijo que existe un gran interés en acciones mineras como BHP y Lundin, que operan el proyecto Vicuña. No obstante, aclaró que son inversiones de largo plazo (mínimo 3 a 4 años), ideales para fondos de retiro, ya que muchos proyectos están aún en fase de exploración o construcción. "Comprar una acción minera ahora es pensar que estás comprando muy barato una posición que en dos o tres años va a ser óptima. Obviamente, en dos o tres años también vas a poder comprar, pero va a ser mucho más cara", expresó.

"Entonces, para el cliente que tiene tolerancia al riesgo y dispone de capital que no va a utilizar de inmediato —por ejemplo, lo usamos mucho con gente que está pensando en su retiro jubilatorio a 10 o 15 años, es decir, que está armando un fondo de retiro—, para ellos es ideal, porque a ese plazo una acción de cobre va a valer una fortuna", continuó la experta.

Por otra parte, destacó las acciones de las petroleras como YPF, que tiene buenas perspectivas de crecimiento a futuro por el auge de la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. En referencia a la petrolera de capitales mixtos, resaltó su proyecto "4x4", que busca cuadruplicar el valor de la empresa en cuatro años a través del petróleo y el GNL (gas natural licuado).

En tanto, para aquellos perfiles moderados o agresivos que tienden a arriesgar un poco más, menciona los ETF (Exchange-Traded Funds), que funcionan como una "bolsa de instrumentos" de diversos sectores (energía, comunicaciones, etc.), permitiendo diversificar y atenuar pérdidas. "La ventaja es que el sistema va atenuando las pérdidas al diversificar en distintas empresas: mientras unas suben, otras bajan. Así, las que están en alza compensan la caída de las demás. Lo malo es que esa misma moderación impide captar la ganancia completa, aunque resulta menos agresivo que comprar directamente acciones de una sola compañía", indicó.

Para terminar, Recabarren aseveró que cada día hay una creciente tendencia en el mundo de utilizar el oro como reserva, lo que se convierte en otra alternativa para resguardar el capital. Explicó que bancos centrales de países como China e India están pasando sus reservas de dólares a oro, lo que ha disparado su precio. Recomienda captar estas subas a través de ETFs de oro que replican el precio de la onza.

Temas
Seguí leyendo

El impacto del Mundial en los televisores de los sanjuaninos: ventas, precios y tendencias

La semana financiera terminó con bonos argentinos en caída, y el Riesgo País en ascenso

El sector gastronómico de San Juan busca repuntar sus ventas con la "euforia mundialista"

Los dueños de la energía que vende San Juan

Diputados de San Juan y Mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto

Polémica en el comercio sanjuanino por el Día del Padre: piden adelantar la fecha y estalló la interna

Pese a la crisis económica, los sanjuaninos prefieren "tarjetear" por zapatillas y no comprar las réplicas

Histórico: YPF presenta el mayor proyecto del RIGI con una inversión de USD 25.000 millones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa.
Mercado inmobiliario

Construir una casa en un barrio privado de San Juan puede costar hasta casi $700.000.000: los costos y la gran diferencia con un índice nacional

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor
De terror

Pesadilla en Concepción: tres ladrones maniataron a una familia y uno de ellos abusó sexualmente de una menor

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor
Investigación

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor

Policía controlando el ingreso en una escuela de San Juan.
La seguridad y el bolsillo

De "carga" a necesidad básica: el boom de los adicionales en la Policía de San Juan

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo
Buenas noticias

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo

(Imagen ilustrativa creada con IA)
Una obra esperada

Así será el gigante de la Costanera de San Juan: el nuevo Polideportivo Municipal de Chimbas

Te Puede Interesar

Bonos, acciones y fondos comunes de inversión: las apuestas de los inversores sanjuaninos para proteger su patrimonio y el papel de la minería
Finanzas

Bonos, acciones y fondos comunes de inversión: las apuestas de los inversores sanjuaninos para proteger su patrimonio y el papel de la minería

Por Redacción Tiempo de San Juan
River eliminó a Rosario Central en el Monumental y quedó a un paso del título
Torneo Apertura

River eliminó a Rosario Central en el Monumental y quedó a un paso del título

Roly Rodríguez, el hombre diez en la época dorada y cerebro de este nuevo San Martín
Sentido de pertenencia

Roly Rodríguez, el hombre diez en la época dorada y cerebro de este nuevo San Martín

Cómo es la ENERC desde adentro, a diez años de su apertura
Cultura

Cómo es la ENERC desde adentro, a diez años de su apertura

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor
Investigación

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor