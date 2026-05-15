Los dueños de la energía que vende San Juan

San Juan es conocida en el mercado de las energías renovables como una de las capitales solares del país. Concentra casi el 40% de la producción de energía solar y pica en punta en cuanto a desarrollo eólico. Más rezagada se encuentra en el aprovechamiento hidroeléctrico. Los parques son concesionados por la Provincia a través del EPSE. Son seis los grupos empresariales que controlan los principales parques de la provincia: Genneia, 360Energy, Solargen, AES, Coral Energía y Central Puerto. Por primera vez, los nombres de los titulares de las firmas, conexiones en el mercado financiero y antecedentes políticos.

Tironeo por fondos Ullum insiste con cobrar regalías por los diques y plantas solares que están en su territorio

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Todos los portales especializados en economía informaron la compra del 50% de Transener por parte del consorcio Edison Energía-Genneia. Con esta adquisición, Genneia controla el 20% de la producción de energías renovables del país. En San Juan, la firma tiene cinco parques activos (cuatro solares y uno eólico-solar): Ullum I, Ullum II, Ullum III, Sierrasal de Ullum y Tocota IV. En etapa final de construcción está Retamito.

La composición accionaria de Genneia está integrada por Argentum Investments (43.6%), Fintech Energy (25%), Jorge Pablo Brito (8,33%), Delfín Jorge Ezequiel Carballo (8,33%), Fideicomiso en Garantía Herederos (8,33%) y LAIG Eolia (8,33%).

Argentum es una firma vinculada al fondo de inversión estadounidense PointState Capital, creado por un grupo de traders y representado en la Argentina por el ex J.P. Morgan Darío Lizzano. El fondo desembarcó en Genneia en diciembre de 2015, en coincidencia con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia. También tomó posiciones en Pampa Energía y en TGLT, la constructora que adquirió la empresa de Nicolás “Nicky” Caputo. Además, PointState compró un parque eólico perteneciente al grupo Macri por unos 40 millones de dólares.

Fintech Energy le pertenece al inversor mexicano David Martínez, conocido en el mundo corporativo por ser socio del Grupo Clarín en Cablevisión. Asimismo, participó activamente en varias de las principales reestructuraciones de deuda privada del país posteriores al default de 2002, entre ellas las de Telecom, Transener, Metrogas y TGS. Además, Martínez fue tenedor de bonos soberanos argentinos en situación de default.

Jorge Pablo Brito, es el presidente de Genneia. También es conocido por haber sido el presidente de River Plate y del banco Macro, y representa la cara visible de la firma. La relación con el mileísmo es, por lo menos tensa: a mediados del 2024 Milei acusó al Banco Macro de haber digitado una suba del dólar. La disputa tiene como trasfondo la pelea que encabezan los bancos contra la reforma de Federico Sturzenegger para habilitar que los sueldos se paguen a través de billeteras virtuales, de allí también nació un fuerte enfrentamiento con Marcos Galperín –dueño de Mercado Libre y de Mercado Pago-.

Por su parte, Carballo es socio de la familia Brito no solo en Genneia sino también a través de una fuerte participación accionaria en el banco Macro y como uno de los cerebros que hizo crecer a la entidad financiera. Su sello quedó en cada uno de los movimientos de expansión del grupo, como el desembarco en la Bolsa de Nueva York o la entrada al mundo digital con la creación de Play Digital, la fintech del holding. También figura entre los principales accionistas de Havanna Holding S.A.

Sobre LAIG, en su página de LinkedIn se informa que invierte en compañías del sector energético en toda América Latina, con una exposición creciente en América del Norte, Europa e Israel, consolidando una trayectoria comprobada en el desarrollo de negocios sostenibles y de rápido crecimiento. Actualmente, LAIG controla y opera activos en energías renovables, soluciones de gestión de flotas, movilidad inteligente y eficiencia energética.

Central Puerto controla Cordillera Solar

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Cordillera Solar es un parque solar ubicado en la Estancia Guañizuil, en Iglesia, y es el que más energía aporta al sistema interconectado nacional (117 MW). En el 2023 lo adquirió Central Puerto, que controla 14 centrales de generación en distintas tecnologías (térmica, eólica, hidráulica y ahora solar) que representan una potencia instalada de más de 7.100 MW y una generación anual del orden de 23.000 GWH, equivalente al 16,7% de la generación del sector privado. A eso se le suma su participación accionaria en EDESUR.

Los accionistas mayoritarios de Central Puerto son Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg, Eduardo Escasany y Nicolás Caputo, éste último empresario de lazos fuertes con el macrismo –definido por Mauricio Macri como su hermano del alma-.

En 2005, Reca compartió con la familia Caputo la administración de Paragio SA y también integró el directorio de RPM Gas SRL. Años más tarde, en 2019, volvió a coincidir con miembros de esa familia en KCR Pacheco SA, donde también figuraban otros empresarios como Rolando Strazzolini, recientemente vinculado a Marcos Galperin a través de un equipo de rugby de Estados Unidos.

Escasany construyó su trayectoria principalmente en el sector financiero. Durante décadas ocupó posiciones de conducción y participación accionaria en el Banco Galicia, convirtiéndose en una de las figuras emblemáticas del principal grupo bancario privado del país. Con el tiempo, amplió sus inversiones hacia otros rubros de la economía.

Miguens Bemberg integra una de las familias empresarias más tradicionales de la Argentina. El apellido quedó históricamente ligado a Cervecería Quilmes, fundada por la familia Bemberg y posteriormente vendida al conglomerado belga-brasileño InBev. Tras esa operación, el grupo diversificó sus negocios hacia sectores como la energía, la agroindustria y la minería.

Ese recorrido empresarial explica la aparición de Miguens en distintos emprendimientos energéticos. Luego de la venta de Quilmes, el grupo se vinculó al sector a través de sociedades como Sadesa, junto a otros empresarios, y mantiene participación en activos como Central Puerto y Piedra del Águila. También desarrolló proyectos mineros, entre ellos Patagonia Gold.

Nicolás Caputo es el miembro más visible de la familia empresaria. Su actividad se expandió en áreas como la construcción y la energía mediante compañías como Caputo SA, SES SA, Mirgor y Sadesa. En 2020, Forbes lo ubicó en el puesto 34 entre los empresarios más ricos de la Argentina.

360Energy controla Cañada Honda I, II, IV - La Chimbera I

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Los parques de Cañada Honda están ubicados en Sarmiento y operan inyectando energía al sistema interconectado nacional. La operadora es 360 Energy, una compañía argentina fundada por el empresario Alejandro Ivanissevich. En abril de 2024, el grupo automotriz Stellantis adquirió el 49,5% de la firma por 100 millones de dólares, incorporándose como socio estratégico, mientras que el grupo fundador mantiene el control mayoritario del negocio.

Ivanissevich, nacido en Mendoza pero con fuerte vínculo con Chubut, fue titular de Emgasud (posteriormente Genneia) y desarrolló proyectos vinculados a la construcción de gasoductos en la Patagonia. Su nombre fue mencionado en la causa de los Cuadernos, y también tuvo vínculos en el ámbito político con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y con el exgobernador de Chubut Mario Das Neves.

Stellantis es un grupo automotriz multinacional creado el 16 de enero de 2021 a partir de la fusión entre Fiat Chrysler Automobiles y el Groupe PSA. En Argentina, además de su actividad industrial con plantas de producción, ha comenzado a diversificar inversiones, incluyendo participación en proyectos vinculados al sector minero, como el yacimiento Los Azules.

AES controla Hidrotérmica San Juan y La Olla

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Se trata de una multinacional que opera en San Juan desde 1996. Es una firma que tiene pocos empleados, con un perfil bajo. El EPSE le concedió una prórroga a AES para que continúe controlando las hidrotérmicas y La Olla pero todo indica que una vez vencida la extensión del plazo, será la Provincia la que se quedará con las operaciones.

Si bien en la actualidad la relación es “buena” con AES, no siempre San Juan se llevó tan bien con la multinacional. Es que la firma llegó a la provincia en 1996 y se generó un conflicto que se resolvió recientemente.

Fue justamente en 1996, con la licitación de "los diques” Caracoles y Punta Negra. Se trató de un concurso internacional impulsado por el entonces gobernador Escobar, en el que se produjo una fuerte disputa empresarial: la mendocina Cartellone contra el holding compuesto por el gigante AES más Panedile.

El esquema original fue una concesión más un subsidio. Es decir que la empresa ganadora realizaba la inversión y se la cobraba con el producido de energía a lo largo de 30 años de esa obra, pero como con eso no alcanzaba para cubrir el costo la Provincia debía completar con un subsidio. Ganaba entonces la que pedía un menor subsidio y esa fue AES-Panedile más una compañía mexicana: ICA. Además, Cartellone –que venía con las cucardas de haber realizado la presa mendocina Potrerillos- hizo una observación en el pliego porque propuso un cambio de sistema de construcción que era más barato (sobre lo que insistiría más tarde, como se verá), y además solicitó el manejo del agua. La Provincia respondió que ese manejo no podía ser delegado y bajó la persiana a la oferta de la empresa mendocina.

En noviembre de 1998 AES-Panedile-ICA y CPC (luego fusionadas) quedaron a cargo de la obra: la primera como concesionaria operador, es decir la que hacía el negocio energético, las segundas como constructoras. Y el subsidio que aportó la provincia fue de 145 millones de dólares, que no los tenía en el bolsillo sino que salió a buscarlos al mercado financiero por medio de un endeudamiento en bonos. También participaba Energo, la empresa rusa contratada para hacer la turbina a medida, un asunto que también dispararía conflictos internacionales.

En ese contexto se produjo el cambio de gobierno: Escobar se iba y llegaba la gestión de Alfredo Avelín, el primer triunfo aliancista del país. El dinero fue depositado en ese diciembre de 1999 en una cuenta a la vista del Banco San Juan y recién derivado al fideicomiso especialmente creado en marzo del 2000. La obra comenzó la construcción en su fase más activa de ese momento, pero no duraría demasiado. El desgranamiento del gobierno de la Alianza en todo el país y luego la pesificación del fideicomiso impactaron de lleno en la edificación, que fue paralizada.

En el medio de este contexto, AES estaba resuelta a irse hasta que se reactivó la construcción de los diques con financiamiento nacional durante el gobierno del kirchnerismo. Finalmente, se quedó fuera del contrato nuevo, que tuvo a Techint como firma constructora y al EPSE haciéndose cargo de la producción hidroeléctrica, pasando también a manos sanjuaninas la central del dique de Ullum.

Solargen controla Ullum IV y VII

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Es una empresa que forma parte del grupo Sidersa, una compañía controlada mayoritariamente por los Spoto. El actual líder de la compañía, Hernán Spoto, representa la tercera generación de la familia que encabeza la firma, que maneja negocios de siderurgia y de energías renovables. La sede central está en San Nicolás, provincia de Buenos Aires y factura anualmente 400 millones de dólares. Fueron la primera empresa en presentar un RIGI industrial, por 300 millones de dólares.

Spoto no es un empresario de alto perfil y si bien no ha definido un posicionamiento político, en una reciente entrevista apoyó el rumbo económico tomado por el presidente Javier Milei. “Valoramos positivamente las medidas que ha tomado el gobierno para alcanzar estabilidad macroeconómica”, dijo Spoto en medios de comunicación. En octubre del 2025, Milei recorrió las instalaciones de la empresa lo que no quita que también haya mantenido encuentros protocolares con Jorge Capitanich en el pasado.

Coral Energía controla Algarrobo

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La empresa es parte del grupo Corven, propiedad de la familia Iraola. La firma fue fundada en 1969 por su padre, Ismael Iraola, y un socio en Venado Tuerto, Santa Fe. El grupo diversificó sus negocios y ahora incluye Corven Autopartes, Corven Motos, y la representación de marcas como Kawasaki, Bajaj, CF Moto, Kymco, Foton y Zanella.

La empresa se destaca como principal fabricante de amortiguadores. Cuenta con más de 1.100 colaboradores, cinco establecimientos industriales, ubicados en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, un centro de distribución y cuatro unidades de negocio: movilidad individual, autopartes y motopartes, neumáticos y automotriz.

En el 2022 la firma quedó en la mira mediática por la compra de autopartes chinas a bajos precios y posterior sobrefacturación. En el 2024 firmó un convenio con YPF.