Ullum insiste con cobrar regalías por los diques y plantas solares que están en su territorio

" Ullum nunca ha recibido ningún tipo de compensación, históricamente, y es un departamento que produce el 80% de la energía que produce la provincia. No es porque no se haya pedido, porque esto se ha presentado siempre sin que logremos ni siquiera que se trate", dijo el diputado departamental y ex intendente ullunero, Leopoldo Soler , sobre su proyecto de ley que acaba de presentar nuevamente en la Legislatura local, para que los departamentos en los que hay generación de energía hidroeléctrica cobren una porción de las regalías que hoy recibe la provincia desde Nación. También incluye a la energía solar.

"Nos encontramos ante la decisión política, lógicamente de ser parte del negocio de producción de energía; que si bien no de manera excluyente pero es uno de los motivos fundamentales de la inversión en los diques represa y en la construcción de emprendimientos energéticos", sostiene la iniciativa que ya está para su estudio en comisión en la Legislatura de San Juan.

El planteo, que se titula Fondo Provincial de Regalías Hidroeléctricas (Energéticas) Municipales no solo refiere a Ullum sino que es abarcativo, de manera que de aprobarse apunta a otras comunas a beneficiarse. "En el caso de la represa Dique de Ullum, y Caracoles, y Punta Negra, dos departamentos componen geográficamente el territorio del embalse (Ullum y Zonda). Otros emprendimientos hidroenergéticos a considerar son el de la Central Hidroeléctrica Ullum - La hoya del departamento de Ullum, y Cuesta del Viento en el departamento de Iglesia. Además, los emprendimientos de energía solar existentes en Ullum, Iglesia y Calingasta que gozan de mayores ingresos y regalías para la provincia por tratarse de energía limpia", enumera la iniciativa.

El legislador (que hoy integra el bloque unipersonal Mejor Nosotros) apuntó que el proyecto de las regalías hidroeléctricas lo viene presentando desde su primer periodo, allá por el 2011, pero ahora él considera que hay diferente situación, lo que lo esperanza con que al menos se debata el tema. "Esta inciativa yo la presenté cuando era diputado por Producción y Trabajo, con el apoyo por entonces de cinco diputados que comenzamos y en aquel momento, obviamente, no teníamos el número y no era Gobierno. Y en esta ocasión lo hemos presentado con el interbloque justicialista, al mismo proyecto. Yo he tomado la precaución inclusive de no cambiar ni un punto ni una coma por un razonamiento político. Porque si en su momento fue impulsado por un partido que hoy le toca gobernar y quienes lo presentamos somos aquellos que lo presentaron entonces, con más aquellos que se opusieron o que no le dieron tratamiento, entiendo que no debería haber problema con que esto al menos ahora se trate", analizó.

En 2024, siendo ya el orreguismo en el poder, la iniciativa de Soler durmió en comisión, pero para el legislador corrió esa suerte porque no hubo tiempo de incluirlo, no porque haya rechazo oficial. Es de esperar que aunque años atrás el orreguismo haya apoyado la idea, ahora presente algún reparo, porque el pedido es que se reparta cuantioso dinero que hoy entra ìntegramente a las arcas provinciales.

Soler recordó que "en gobiernos anteriores este recurso estaba destinado a un fideicomiso que se había creado para la construcción del dique pero la construcción de El Tambolar en estos momentos está suspendida. Es decir, esto ingresa a la provincia y va a la provincia, nada más. Hoy en día no hay ningún motivo por el cual no pueda distribuirse de manera coparticipable a los departamentos que producen".

La normativa aplicable en materia de energía eléctrica es Ley 15.336 y su ley modificatoria 24.065. Respecto de regalías, el artículo 43 enuncia en general que "las provincias en cuyos territorios se encuentren las fuentes hidroeléctricas, percibirán mensualmente el 12% del importe que resulte de aplicar la energía vendida a los centros de consumo". Para Soler, el Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía, no tiene poder de fiscalización y auditoria, motivo por el cual no le es posible verificar ingresos, gastos, pagos, etc.; lo que significa, a su vez, que no puede resolver cuestiones que hagan a los estados contables, la percepción de regalías, entre otras.

El legislador plantea que como el dominio establecido por imperio de la Constitución Nacional sobre los recursos naturales es de cada provincia, es competencia también de la provincia tanto el cobro como la libre disposición de los recursos provenientes de las regalías energéticas y, en consecuencia, "su distribución a los estados municipales es una decisión estrictamente política".

Entre los argumentos, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, Soler destacó que su idea "apunta a que Ullum tenga de alguna forma alguna devolución a todo lo que ha aportado en el transcurso de tantos años en su geografía, generar los lagos que producen no solo energía, sino que sirven a toda la provincia con el almacenamiento de los recursos hídricos para el riego. Fundamentalmente pensando en lo que fue Ullum hace muchos años, porque cuando se hizo el dique se inundó prácticamente la mayor parte del departamento, y la zona que estaba con la bodega de Graffigna, con todo, y el casco histórico del departamento. Realmente fue muy perjuicioso para el departamento en sí esa obra que significó, sin duda alguna, un avance para la provincia".

Sobre qué porcentaje se propone que reciban las comunas, el legislador sostuvo que "la provincia recibe regalías energéticas por parte de la Nación en proporción a lo que produce energía, y no solamente de la hídrica, sino también de la solar. La idea es que de esa parte de beneficios, de regalías que recibe, los distribuya entre los departamentos que producen energía. Sería en la proporción que cada departamento aporte a ese ingreso que tiene de regalías la provincia, que haya un retorno por el mismo concepto a los departamentos". Y añadió que "varía también con la producción, hay ocasiones en que las centrales no se encuentran funcionando, por ejemplo, las hídricas por reparación o porque no hay caudal suficiente de agua para producir, es decir, que esto es variable".

Antecedentes

Soler también esgrime que con que "una repartición detallada de esas regalías no está definida matemáticamente y por lo general son utilizadas por los gobiernos provinciales a través de Rentas Generales, cuando en realidad entendemos que deben pasar a las arcas municipales para promocionar un verdadero desarrollo social y económico del municipio involucrado en la región impactada, a través de obras e inversiones que tiendan a su desarrollo".

En este punto entra a jugar el rol de los controles para que estas regalías no sean malusadas y en la iniciativa de Soler no se contempla pero dijo que puede sumarse al debate y al articulado final en comisión. No es un dato menor porque siempre ha estado en el tapete la importancia de los controles, en particular a la luz de las regalías mineras que son un ejemplo de ingresos coparticipables a los departamentos en San Juan. En Iglesia ,que es el municipio emblema de la minería local, el destino de estos fondos siempre estuvo y está en el ojo de la tormenta, incluso habiendo sido fijada en la norma afectación específica para los recursos.

Además del antecedente de regalías mineras en San Juan, el esquema que propone Soler existe en otros lugares. Precisó que "un ejemplo son los municipios del Estado do Paraná, en Brasil, por el aprovechamiento de la represa de ltaipú; que lograron mejorar los servicios básicos de infraestructura, aprovechamientos turísticos, sistema de pesque y pague; ordenamiento territorial, una ocupación ordenada del espacio. Todo esto se logró con una distribución ordenada y racional de las regalías que produce la generación de las presas que es el antecedente inmediato para la propuesta de esta norma".

Un subsidio también "reparador"

Con el mismo espíritu de "reparación histórica" al querer cobrar regalías, a la par Soler presentó un proyecto de ley para crear un subsidio energético para los medidores registrados en el Departamento Ullum, que ya ingresó a la Legislatura local para ser estudiado en las comisiones de Legislación y Asuntos Costitucionales; Obras y Servicios Públicos; y Hacienda y Presupuesto.

"El espíritu es llegar a que en los departamentos que producen energía tengan energía más barata", destacó Soler. Entre los argumentos, el legislador plantea que la comuna "hizo su aporte geográfico, estratégico y que sus habitantes debieron resignar aspectos culturales, históricos, laborales y personales, en salvaguarda del almacenamiento de aguas para regadío y la producción de energía, en un aprovechamiento hidroeléctrico, de acuerdo a la nueva concepción, existe el inversor y el dueño del recurso natural, o sea la fuente de energía, La Provincia y el Municipio". Y que "el transporte de la energía se ha previsto también a través del departamento de Ullum , afectando de manera sustantiva la naturaleza y el ambiente ecológico rico en bellezas paisajísticas alterado ahora por el impacto ambiental paisajistico producidos por las inmensas torres y cables".

Soler propone crear un beneficio directo a los habitantes del departamento en sus consumos energéticos domiciliarios, mediante una fórmula aplicada a los medidores que la empresa denomina tarifas Ti- R1 y T1-R2 (o sus similares características ) y se corresponden con medidores de bajos consumos que alcanzan categorías estrictamente domésticas.

"La idea es que aquellos pobladores que eligen vivir en Ullum, con el riesgo de roturas de canalizaciones y embalses (que ya ocurrieron en el pasado) y con el aporte histórico de haber sacrificado parte del tenitorio departamental, a título de reparación histórica, vean compensado el aporte de transporte de energía a través de este subsidio del 50% del consumo de los medidores mencionados", destacó. La iniciativa prevé que el monto total de la suma de los descuentos sea solventado por la Provincia usando la cuenta de rentas generales en forma directa con la empresa prestataria del servicio.