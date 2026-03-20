Orrego inauguró obras de remodelación en la Difunta Correa y avanza la puesta en valor del predio

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, inauguró la primera etapa de las obras de intervención integral en el paraje Difunta Correa, uno de los sitios de fe más emblemáticos de la provincia. Los trabajos buscan mejorar la accesibilidad y las condiciones de uso del predio que cada año recibe a miles de peregrinos y visitantes.

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El acto se realizó en Vallecito, en el departamento Caucete, con la presencia del ministro de Infraestructura, Fernando Perea; la presidenta de la Fundación Vallecito, Dominga Saavedra; y la intendenta caucetera Romina Rosas, entre otras autoridades.

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Durante su discurso, Orrego destacó la importancia histórica y cultural del lugar y recordó que el origen de la devoción se remonta al siglo XIX. “Este es un espacio con identidad, cultura e historia, que con el tiempo se convirtió en un lugar de enorme devoción popular”, afirmó el mandatario, quien también señaló que cerca de un millón y medio de personas visitan el santuario cada año.

Las obras inauguradas forman parte de una primera etapa de mejoras en el sector recreativo del predio. Se construyeron nuevas mesas y parrilleros de hormigón, se recuperaron otros que ya existían y se sumaron fogones y recipientes para residuos. También se ejecutaron nuevas circulaciones y pisos en el área de parrilleros para facilitar el desplazamiento de los visitantes.

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En el mismo sector se habilitó además el denominado Nodo 5, que incluye un puente peatonal y senderos que conectan distintas áreas del predio y ordenan el recorrido interno de quienes llegan hasta el santuario.

La intervención forma parte de un plan más amplio que contempla distintos frentes de obra en el paraje Difunta Correa. Entre los proyectos previstos figuran la renovación de sanitarios, la reorganización del sector comercial y gastronómico, la instalación de señalización informativa y la construcción de nuevos servicios para el lugar.

El plan también incluye mejoras en infraestructura educativa y sanitaria en la zona, además de la construcción de un escenario para eventos masivos.