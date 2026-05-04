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Redes sociales

Fuerte cruce entre Coscu y Galperín, por un posteo del dueño de Mercado Libre

Un intercambio en redes sociales entre dos figuras argentinas impulsó un debate sobre el rol de referentes públicos y la situación de los adultos mayores ante la crisis.

Por Agencia NA
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El escenario digital argentino se convirtió en el epicentro de un intenso debate social tras el enfrentamiento entre dos figuras de alto perfil: Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, y el popular streamer Coscu (Martín Pérez Disalvo). La controversia, que escaló rápidamente en la red social X, puso el foco en la sensibilidad social ante la crisis económica y el trato hacia los adultos mayores.

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El origen del conflicto

La disputa comenzó a partir de la viralización de un fragmento de una entrevista emitida por Todo Noticias. En el video, una jubilada de 64 años relataba su angustia por no poder cubrir sus gastos básicos ni el costo de sus medicamentos, explicando que dependía de la ayuda de sus hijos para subsistir. Durante la nota, la mujer aclaró que nunca tuvo un empleo formal debido a que se dedicó exclusivamente a las tareas del hogar.

El recorte fue compartido por un usuario con un tono crítico, calificando la situación como "Kukismo en estado puro" por el hecho de que la mujer no hubiera realizado aportes. Ante esta publicación, Galperin reaccionó utilizando un emoji de "carita sonriente" (), gesto que fue interpretado por miles de usuarios como una burla hacia la situación de la mujer.

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La reacción de Coscu

La respuesta del empresario, cuya fortuna supera los 7.500 millones de dólares, no pasó desapercibida para Coscu. El streamer salió al cruce con un mensaje cargado de indignación: “¿Pero cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?”. Pérez Disalvo defendió la labor de la mujer, señalando que en otras épocas era común mantener una familia siendo ama de casa, un trabajo históricamente no remunerado.

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Minutos después, Coscu reforzó su postura citando el tuit original de Galperin con una reflexión sobre la riqueza: “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”. Esta intervención alcanzó una gran repercusión, sumando más de 29 mil "me gusta" y cientos de comentarios en pocas horas.

Impacto y debate social

El silencio de Galperin tras las críticas no impidió que el tema se instalara en la agenda pública. El episodio trascendió lo mediático para reflejar tensiones profundas en la sociedad argentina, tales como:

  • La distribución de la riqueza y la responsabilidad social de las figuras con poder económico.
  • El valor del trabajo doméstico y la situación de quienes no pudieron acceder al sistema previsional formal.
  • El impacto de la crisis económica en el poder adquisitivo de los jubilados.

Finalmente, el cruce dejó en evidencia cómo una interacción mínima en plataformas digitales puede amplificar debates estructurales, reafirmando el papel de los referentes digitales y empresarios en la construcción de la opinión pública actual.

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