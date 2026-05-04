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Casa Rosada

Adorni negó censura al periodismo y esquivó preguntas sobre sus viajes y la compra de inmuebles

Así lo expresó el jefe de Gabinete en conferencia de prensa, luego de la reapertura de la sala de periodistas que estuvo 10 días cerrada.

Por Agencia NA
Manuel Adorni, jefe de Gabinete

Manuel Adorni, jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó que el gobierno del presidente Javier Milei haya censurado a la prensa acreditada en la Casa Rosada con el cierre de la sala de periodistas por más de una semana.

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“Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la secretaría de comunicación y medios, adoptó un nuevo protocolo. Esto es hacer cumplir la normativa. No es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes", dijo en conferencia de prensa.

Según el ministro coordinador, desde el oficialismo están “plenamente a favor de la libertad de prensa” y consideró que la administración libertaria es la “más ha impulsado” eso.

No obstante, agregó: "Pero no vamos a permitir de ninguna manera que detrás de ella se se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional”.

“Bajo ningún otro Gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y dónde quieran”, sumó Adorni.

En referencia a la causa judicial que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, bajo instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, y que investiga una serie de viajes al exterior y compras de inmuebles no declarados, Adorni evitó responder.

FUENTE: Agencia NA

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