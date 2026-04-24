viernes 24 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso cerrado

Las reacciones de Manuel Adorni y Javier Milei al fallo de la Justicia por el vuelo en el avión presidencial

El jefe de Gabinete celebró la decisión de Daniel Rafecas de archivar la investigación por el viaje de su esposa a Nueva York. Y el Presidente lo respaldó

Por Redacción Tiempo de San Juan
Manuel Adorni celebró en redes el fallo del juez Rafecas.

Manuel Adorni celebró en redes el fallo del juez Rafecas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró el fallo del juez Daniel Rafecas que ordenó archivar la investigación por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión oficial ARG-01.

Lee además
piden archivar la denuncia por el viaje de la esposa de manuel adorni en avion oficial
Ante la Justicia

Piden archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Manuel Adorni en avión oficial
adorni: el hijo de la jubilada confirmo que acordaron un pago extra de us$65.000 por el departamento de caballito
En aprietos

Adorni: el hijo de la jubilada confirmó que acordaron un pago extra de US$65.000 por el departamento de Caballito

“El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene”, posteó el funcionario.

“Será Justicia. Fin”, agregó, fiel a su estilo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2047715998703227058?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2047715998703227058%7Ctwgr%5E4ee8d4dc9756ae00c9e9458faea1ca546ca903fc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fpolitica%2F2026%2F04%2F24%2Fla-reaccion-de-manuel-adorni-al-fallo-de-la-justicia-por-el-vuelo-en-el-avion-presidencial%2F&partner=&hide_thread=false

A la par, el presidente Javier Milei, que decidió respaldar a su jefe de Gabinete y mantenerlo en el cargo pese a las críticas de la oposición, compartió el mensaje de Adorni y agregó: “Esto empieza a ponerse lindo” .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047719170389811608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2047719170389811608%7Ctwgr%5E4ee8d4dc9756ae00c9e9458faea1ca546ca903fc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fpolitica%2F2026%2F04%2F24%2Fla-reaccion-de-manuel-adorni-al-fallo-de-la-justicia-por-el-vuelo-en-el-avion-presidencial%2F&partner=&hide_thread=false

Para entender la decisión judicial hay que retrotraerse al viaje del presidente Javier Milei y su comitiva a principios de marzo para participar de la Argentina Week, en los Estados Unidos.

A partir de la filtración de una foto, tomó estado público que Angeletti, quien no tiene ningún cargo en la estructura del Estado ni se le habían asignado tareas oficiales en la gira, había viajado en el avión presidencial ARG01 junto a su esposo y otros funcionarios.

La imagen generó una discusión sobre el uso de bienes públicos para interés privado, algo que había sido muy criticado por el propio Adorni en otras gestiones.

Para defenderse de las críticas, el jefe de Gabinete dijo en una entrevista televisiva que se estaba deslomando en Nueva York, frase que elevó el tono de la polémica. Finalmente, el funcionario reconoció que se equivocó con sus dichos y calificó como un error el viaje de su esposa en el avión presidencial.

Ayer, la fiscal del caso, Alejandra Mangano, había pedido archivar la causa por inexistencia de delito, al entender que el viaje de Angeletti no le provocó un perjuicio económico al Estado. Ante la falta de acusación, Rafecas avanzó este viernes con el cierre de la causa.

El ministro coordinador, que el próximo miércoles irá al Congreso a cumplir con su informe de gestión, tiene otra causa abierta por presunto enriquecimiento ilícito, en donde se analizan sus gastos, sus viajes al exterior y las propiedades que compró desde que llegó al poder.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Carolina Losada intentó defender a Manuel Adorni y un chimentero la dejó sin palabras

Adorni reapareció en redes con una ironía sobre el viaje de Kicillof a España

"Adorni políticamente es un sujeto muerto, terminado", aseguró el biógrafo de Javier Milei

La oposición se prepara para recibir a Adorni en Diputados

Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni señalaron a sus hijos por la venta del departamento

La Justicia avanza contra Cristina Kirchner y ordena ejecutar sus bienes por la causa Vialidad

Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

LLA primerea y empieza a instalar candidatos para 2027

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Juez Federal Leopoldo Rago Gallo.
No quiere jubilarse

Uno de los jueces más influyentes de San Juan busca el aval de Milei para seguir en su cargo

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
El gran fraude

La estafa de $ 200.000.000 que terminó con la detención de un cobrador de una estación de servicio de San Lucía

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan
Trabajo

En marzo, hubo siete despidos en una conocida estación de servicio de San Juan

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso
Tribunales

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?
Horror

Anciano asesinado en Pocito: ¿la víctima agonizó hasta morir y la mataron por $400.000?

Te Puede Interesar

Estalló la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la Federación y Roldán cuestiona el trasfondo
Conflicto

Estalló la interna en el hockey sobre patines: clubes exigen elecciones en la Federación y Roldán cuestiona el trasfondo

Por Carla Acosta
El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado
En las redes

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"

La banda de los 140 kg de droga de 25 de Mayo recibió condenas entre los 3 y los 9 años de cárcel
Condena

La banda de los 140 kg de droga de 25 de Mayo recibió condenas entre los 3 y los 9 años de cárcel

Más de 20 mil personas asistieron a la feria minera del 2024 en San Juan. Ahora esperan mas visitantes por el boom minero. 
Infraestructura y servicios

Un evento minero pone a prueba la capacidad hotelera en San Juan y genera un fuerte impacto en Mendoza

La Justicia avanza contra Cristina Kirchner y ordena ejecutar sus bienes por la causa Vialidad
Decomiso de activos

La Justicia avanza contra Cristina Kirchner y ordena ejecutar sus bienes por la causa Vialidad