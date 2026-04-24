Rafecas archivó la causa por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial

El juez federa l Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al vocero presidencial Manuel Adorni por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos, al considerar que no existió delito.

Causa La Justicia pidió nuevas pruebas para investigar las finanzas de Manuel Adorni y su esposa desde 2022

La decisión se basó en el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien concluyó que el viaje de Bettina Angeletti no generó gastos adicionales ni implicó un uso indebido de recursos públicos.

La denuncia había sido presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien cuestionó que Angeletti viajara a Nueva York en el avión presidencial para participar del evento “Argentina Week” sin ocupar un rol oficial, lo que —según su planteo— podía encuadrarse como malversación de fondos.

Durante la investigación, la fiscalía analizó documentación oficial, manifiestos de vuelo y gastos asociados a la comitiva. Según la resolución, la aeronave utilizada —un Boeing 757-200— contaba con capacidad para 39 pasajeros, pero en el tramo Buenos Aires-Miami viajaron solo 12 personas, mientras que en el trayecto hacia Nueva York lo hicieron 14, por lo que no se generaron costos adicionales por la presencia de la esposa del funcionario.

Además, se constató que Angeletti no integró formalmente la comitiva oficial, pero que su traslado como invitada no requería una autorización específica ni implicó erogaciones para el Estado. Tampoco se registraron viáticos a su nombre ni gastos extra en tarjetas oficiales, y el alojamiento fue abonado en habitaciones dobles sin costos diferenciados.

Con estos elementos, la fiscal sostuvo que “no se detectó desvío del propósito original de los fondos públicos” y que el uso del avión presidencial se dio en el marco de una misión oficial.

Tras conocerse el fallo, Adorni celebró la decisión en redes sociales: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”.