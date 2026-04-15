Francos se apalanca en el caso Adorni para jugar por la intendencia porteña

En un movimiento que sacude el tablero político de La Libertad Avanza, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó públicamente su intención de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tras meses de silencio luego de su salida del Ejecutivo, Francos reapareció para capitalizar el vacío dejado por su sucesor, Manuel Adorni, quien se encuentra cercado por denuncias de corrupción.

Investigación Las dos jubiladas que le prestaron dólares a Adorni señalaron a sus hijos por la venta del departamento

La postulación de Francos no es casual. Ocurre en medio de la debacle de Manuel Adorni , cuya imagen se ha visto seriamente dañada por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito . Al actual jefe de Gabinete se lo cuestiona por el uso de un avión privado para un viaje familiar a Punta del Este y la adquisición de un departamento en Caballito por USD 230.000, financiado curiosamente por dos jubiladas.

Francos no dudó en marcar distancia y criticar la gestión de la crisis de su sucesor. En declaraciones recientes, calificó el viaje en avión privado como una "imprudencia" y señaló que Adorni "falló en dar sus explicaciones", adoptando una actitud que generó rechazo en la ciudadanía. Según el exfuncionario, esta situación ha representado un "golpe para el Gobierno". Al presentarse como una alternativa con "aprobación de la gente", Francos busca enterrar definitivamente las aspiraciones electorales de Adorni en el distrito porteño.

Internas en el armado de Karina Milei

La caída de Adorni ha complicado los planes de Karina Milei, quien buscaba imponer a alguien de su extrema confianza en la Ciudad para frenar el desembarco de Patricia Bullrich en la Capital. Con Adorni fuera de carrera debido a su crecimiento patrimonial, la pelea por la candidatura está abierta.

Francos, quien actualmente se desempeña como director de YPF, reconoció su vocación política y sus ganas de competir: "Todo político tiene la vocación de competir por su ciudad o su provincia". Aunque todavía no ha discutido formalmente su candidatura con "El Jefe", aseguró que lo hará cuando sea el momento oportuno, confiando en que el espacio debe aprovechar el impulso electoral.

Un regreso con perfil propio

Quien fuera la cara del ala dialoguista del gobierno busca ahora validar su gestión a través de las urnas. Francos defendió los logros económicos de la gestión de Javier Milei, destacando la baja de la inflación y las posibilidades de inversión, a pesar del "momento difícil" que atraviesa el país.

Mientras Adorni intenta sostenerse en su cargo bajo el respaldo del Presidente, Francos ya se anota en la lista de largada para las próximas elecciones, presentándose como una opción de experiencia frente a la crisis de integridad que atraviesa la Jefatura de Gabinete