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Conflicto familiar en Rawson

Cuál es el estado de salud del hombre apuñalado por su hermano en Villa San Damián

Braian Leonel Orostizaga, de 31 años, fue operado este miércoles por una grave lesión en la tráquea tras ser apuñalado. Su hermano fue imputado por tentativa de homicidio y quedó en prisión preventiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.

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Villa San Damián

Quiénes son el agresor y el herido de la grave pelea de hermanos en Rawson

Desde el entorno familiar indicaron a este diario que el paciente fue operado durante la mañana por la grave lesión en la tráquea. “Mi hijo fue intervenido quirúrgicamente por la lesión de la tráquea durante la mañana de este miércoles. Así que es todo lo que puedo decirle”, expresó su madre, en referencia al estado actual y la evolución posterior a la cirugía.

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Los Orostizaga, en un encuentro familiar.

Los Orostizaga, en un encuentro familiar.

El caso se remonta al pasado sábado por la noche, cuando una violenta discusión entre hermanos terminó de la peor manera en una vivienda de Villa San Damián, en Rawson. Según la investigación, Kevin Leonel Orostizaga, de 29 años, habría atacado a Braian con un cuchillo, provocándole una herida de extrema gravedad en el tórax.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde inicialmente ingresó consciente, pero su cuadro se agravó con el correr de las horas. Los médicos detectaron un neumotórax, mediastinitis y una severa lesión traqueal, lo que obligó a mantenerlo en coma inducido, intubado y con pronóstico reservado hasta la intervención de este miércoles.

El agresor, en prisión preventiva

El martes se realizó la audiencia de formalización, donde los fiscales de la UFI CAVIG, Leonardo Arancibia y María Gema Luján, imputaron al acusado por tentativa de homicidio, al sostener que actuó con claras intenciones de matar. La defensa, en tanto, planteó una versión opuesta: aseguró que Kevin fue quien sufrió la agresión inicial y que respondió en legítima defensa. Según el defensor oficial, el joven presentaba lesiones compatibles con un ataque previo, incluyendo escoriaciones y marcas en el cuello.

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Sin embargo, un dato complicó la situación del imputado. Al momento del allanamiento, la policía lo encontró lavando su ropa y con un cuchillo en un recipiente, lo que fue interpretado como un posible intento de eliminar pruebas. En ese contexto, el sospechoso habría lanzado una frase que quedó incorporada al expediente: “La ropa sucia se lava y es lo que estoy haciendo”.

Finalmente, la jueza Flavia Allende resolvió imputarlo provisoriamente por homicidio simple en grado de tentativa, dictó dos meses de prisión preventiva y fijó un plazo de ocho meses para la investigación.

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