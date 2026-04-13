Quiénes son el agresor y el herido de la grave pelea de hermanos en Rawson

De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.

Conmoción en Rawson. Brian Leonel Orostizaga, de 31 años, y Kevin Orostizaga, de 29, son los hermanos involucrados en el violento episodio ocurrido el sábado por la noche en Villa San Damián , donde uno de ellos terminó gravemente herido tras recibir una puñalada en el cuello. La víctima permanece internada en estado crítico, mientras que el presunto agresor continúa detenido.

Brutal Drama familiar en Rawson: un hombre atacó a su hermano y lo dejó al borde de la muerte

Con el avance de la investigación, en las últimas horas se conocieron nuevos datos sobre el vínculo entre ambos. En sus redes sociales -con perfil público-, Brian Orostizaga había publicado en al menos dos oportunidades fotos junto a su hermano en el marco de encuentros familiares. En esos posteos, expresaba mensajes de afecto como: “Los amo, los quiero y los banco muchísimo, gracias por volver a estar conmigo” y “Mis hermanos, los banco a morir”.

orostizaga Los Orostizaga, en un encuentro familiar.

Además, fuentes oficiales confirmaron a este medio que tanto el agresor como el herido registran antecedentes. Además, fuentes oficiales confirmaron a este medio que tanto el agresor como el herido registran antecedentes.

El caso generó conmoción en Rawson no solo por la gravedad de las heridas, sino también por tratarse de un hecho intrafamiliar. Brian Leonel Orostizaga permanece internado en estado crítico luego de haber sido atacado durante una discusión que escaló a violencia extrema.

En paralelo, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo hacia la víctima. Uno de los más difundidos fue el de un amigo cercano, quien pidió una cadena de oración y expresó: “Todo va a estar bien, amigo hermano Brian Leonel Orostizaga. Hay un Dios en el que creo más que en mi existencia. Nunca te desamparó, te lo demostró miles de veces. Esto es una prueba más por la que te toca pasar. Hay que pelear, hermano. En esta vida dependemos de Dios”.

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El caso

El hecho se registró alrededor de las 22:35 del sábado en un domicilio ubicado sobre calle Boulevard Sarmiento Oeste, en Villa San Damián. De acuerdo a fuentes policiales, todo se habría desencadenado en medio de una fuerte discusión entre los hermanos, que derivó en un ataque con arma blanca.

En ese contexto, Kevin Orostizaga habría apuñalado a Brian en la zona del cuello. Tras la agresión, el propio herido logró pedir ayuda y fue asistido por personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias médicas, que lo trasladó al Hospital Rawson.

Si bien ingresó consciente, su estado se agravó con el paso de las horas. Según el parte médico, presenta neumotórax, mediastinitis y una lesión severa en la tráquea, por lo que permanece bajo estricta atención médica y con pronóstico reservado.

Por su parte, el presunto agresor se retiró del lugar en un vehículo particular y presentaba una herida cortante en una de sus manos. Posteriormente fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.