lunes 13 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Villa San Damián

Quiénes son el agresor y el herido de la grave pelea de hermanos en Rawson

El ataque ocurrió el sábado por la noche en Villa San Damián, Rawson. La víctima, Brian Leonel Orostizaga de 31 años, permanece internada en estado crítico tras recibir una puñalada en el cuello y el agresor, su hermano, continúa detenido. En este contexto, difundieron un pedido de cadenas de oración.

Por Redacción Tiempo de San Juan
De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.

De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.

Conmoción en Rawson. Brian Leonel Orostizaga, de 31 años, y Kevin Orostizaga, de 29, son los hermanos involucrados en el violento episodio ocurrido el sábado por la noche en Villa San Damián, donde uno de ellos terminó gravemente herido tras recibir una puñalada en el cuello. La víctima permanece internada en estado crítico, mientras que el presunto agresor continúa detenido.

Lee además
Imagen ilustrativa. 
Brutal

Drama familiar en Rawson: un hombre atacó a su hermano y lo dejó al borde de la muerte
una familia perdio todo tras un presunto desperfecto electrico en chimbas
Incendio

Una familia perdió todo tras un presunto desperfecto eléctrico en Chimbas

Con el avance de la investigación, en las últimas horas se conocieron nuevos datos sobre el vínculo entre ambos. En sus redes sociales -con perfil público-, Brian Orostizaga había publicado en al menos dos oportunidades fotos junto a su hermano en el marco de encuentros familiares. En esos posteos, expresaba mensajes de afecto como: “Los amo, los quiero y los banco muchísimo, gracias por volver a estar conmigo” y “Mis hermanos, los banco a morir”.

orostizaga
Los Orostizaga, en un encuentro familiar.

Los Orostizaga, en un encuentro familiar.

Además, fuentes oficiales confirmaron a este medio que tanto el agresor como el herido registran antecedentes. Además, fuentes oficiales confirmaron a este medio que tanto el agresor como el herido registran antecedentes.

El caso generó conmoción en Rawson no solo por la gravedad de las heridas, sino también por tratarse de un hecho intrafamiliar. Brian Leonel Orostizaga permanece internado en estado crítico luego de haber sido atacado durante una discusión que escaló a violencia extrema.

En paralelo, en redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de apoyo hacia la víctima. Uno de los más difundidos fue el de un amigo cercano, quien pidió una cadena de oración y expresó: “Todo va a estar bien, amigo hermano Brian Leonel Orostizaga. Hay un Dios en el que creo más que en mi existencia. Nunca te desamparó, te lo demostró miles de veces. Esto es una prueba más por la que te toca pasar. Hay que pelear, hermano. En esta vida dependemos de Dios”.

image

El caso

El hecho se registró alrededor de las 22:35 del sábado en un domicilio ubicado sobre calle Boulevard Sarmiento Oeste, en Villa San Damián. De acuerdo a fuentes policiales, todo se habría desencadenado en medio de una fuerte discusión entre los hermanos, que derivó en un ataque con arma blanca.

En ese contexto, Kevin Orostizaga habría apuñalado a Brian en la zona del cuello. Tras la agresión, el propio herido logró pedir ayuda y fue asistido por personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias médicas, que lo trasladó al Hospital Rawson.

Si bien ingresó consciente, su estado se agravó con el paso de las horas. Según el parte médico, presenta neumotórax, mediastinitis y una lesión severa en la tráquea, por lo que permanece bajo estricta atención médica y con pronóstico reservado.

Por su parte, el presunto agresor se retiró del lugar en un vehículo particular y presentaba una herida cortante en una de sus manos. Posteriormente fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron a un hombre con 260 gramos de marihuana en plena Plaza 25 de Mayo

¿Macumba en Jáchal? Denunciaron la aparición de más de 100 fotos con cruces y un cura salió a hablar del caso

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: "Que se ponga la mano en el corazón"

Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito

Caso Branka Motors: la jueza homologó y los responsables deberán pagar 5 cuotas de $104.800.000 a los damnificados

Caso Emir Barboza: la fiscalía impugnará la resolución de la jueza Moya e insistirá con la preventiva para los 7 imputados

Sigue el misterio de la amoladora perdida en una comisaría de Rivadavia, pero ahora con un oficial de la fuerza imputado

Dejó el auto estacionado para comprar en un mercado de Rawson y cuando salió se lo habían desvalijado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda video
Historias

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda

Sorpresa gigante en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado video
Videonota

Sorpresa "gigante" en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Detuvieron al empresario sanjuanino Daher: cheques rebotados por $23.000.000 y una camioneta que nunca entregó
Otra vez

Detuvieron al empresario sanjuanino Daher: cheques rebotados por $23.000.000 y una camioneta que nunca entregó

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan
Redes sociales

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan

Te Puede Interesar

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: Que se ponga la mano en el corazón
Repercusiones

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: "Que se ponga la mano en el corazón"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un sistema de riego en una finca sanjuanina: el RIMI y la baja del IVA a la energía apuntan a reducir costos e impulsar inversiones en el agro local.
Este lunes

San Juan, expectante por el RIMI: reglamentaron el régimen nacional que apunta a inversiones cruciales

Imagen ilustativa.
Panorama desolador

Bomberos Voluntarios de Caucete debe pagar casi $3.000.000 para evitar un corte de luz: apuntaron contra la anterior gestión por "descalabro administrativo"

Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito
Flagrancia

Zafó de la cárcel uno de los ladrones que intentó robar cables en el velódromo de Pocito

Te entregué mi vida: el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva
San Martín

"Te entregué mi vida": el sentido mensaje de despedida de Mauricio Fernández, el ex DT de la Reserva