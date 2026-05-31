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Con terrorífico prontuario

En Pocito, cayó un peligroso ladrón que lleva más de 16 años cometiendo delitos

El ladrón, de apellido Videla, fue detenido tras robar en una vivienda del barrio UTA IV. El dueño lo redujo en el lugar y la Policía secuestró los elementos sustraídos. El sospechoso tiene un extenso prontuario y antecedentes recientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
videla

Un hombre de 32 años, identificado como Sergio Daniel Videla, fue detenido en las últimas horas en Pocito, acusado de cometer un nuevo robo en una vivienda. Se trata de un sujeto con un extenso prontuario, que arrastra antecedentes delictivos desde al menos 2010 y que, según fuentes policiales, ha reincidido de manera sostenida a lo largo de más de una década y media.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría del barrio Ansilta, que intervino tras un llamado de alerta por un ilícito en curso. El hecho ocurrió en el barrio UTA IV, donde el propio damnificado logró reducir al sospechoso luego de sorprenderlo dentro de su vivienda.

Según la denuncia, Videla había ingresado mediante escalamiento y sustraído una soldadora marca Salkor de color verde con todos sus accesorios, además de una caja con inflador eléctrico, cables para puente de batería y diversas herramientas. Todos los elementos fueron recuperados en el lugar.

Con la intervención de la Unidad de Abordaje Territorial, el ayudante fiscal Jorge Salinas se hizo presente en la escena y dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia, imputando al detenido por el delito de hurto calificado por escalamiento.

Videla quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con el proceso en su contra en el marco de este nuevo hecho.

Un prontuario que se extiende por más de 16 años

El caso se suma a una larga lista de antecedentes que pesan sobre el detenido. De acuerdo a registros policiales, Videla acumula causas por robo simple y agravado, hurtos reiterados, lesiones leves, amenazas, daños, resistencia a la autoridad e infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Su historial delictivo muestra episodios constantes a lo largo de los años, incluyendo múltiples hechos entre 2010 y 2014, y otros más recientes que evidencian que su accionar nunca se detuvo.

Condena reciente y reincidencia

Incluso en enero de este año, Videla fue condenado mediante un juicio abreviado a dos meses de prisión efectiva por violación de domicilio y robo, en un hecho ocurrido en Rawson.

En ese caso, había ingresado a un complejo de departamentos, sustraído prendas de vestir y una pala, y fue reducido por el propietario tras una breve persecución. La Justicia, en esa oportunidad, declaró su reincidencia.

Sospechas en un violento choque

Su nombre también había aparecido vinculado a un episodio ocurrido en marzo del año pasado, cuando protagonizó un violento choque en Rawson mientras se desplazaba en moto junto a otro joven. La Justicia investigó si ambos escapaban de un robo al momento del impacto, que dejó a Videla gravemente herido y bajo asistencia médica.

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