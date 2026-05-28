Hirió gravemente al hijo de su expareja tras arrojarle piedrazos en Pocito y deberá cumplir más de 3 años de prisión

Un hombre fue condenado este jueves a prisión efectiva tras ser hallado culpable de haber lesionado a un niño de 11 años en Pocito, luego de arrojarle una piedra desde el techo de una casa. Cabe destacar que el menor de edad es el hijo de su expareja, del que indicaron que se trató de una muy tensa relación. La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado y contempló la unificación con una pena anterior, por lo que deberá cumplir más de tres años de cárcel.

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De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, a cargo del fiscal de la UFI Genérica, Ignacio Achem, el hecho ocurrió el 8 de abril de este año en una plaza del Barrio Velert. Allí se encontraban jugando dos menores, de 11 y 9 años, cuando el imputado, identificado como Ramiro Emanuel Bronvale Domínguez , se subió al techo de una casa ubicada frente al espacio verde y comenzó a lanzar piedras hacia ellos.

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Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del niño de 11 años, provocándole un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y una herida cortante de aproximadamente 8 centímetros en la región temporoparietal derecha. Tras el ataque, el menor fue asistido y trasladado por su madre al Hospital Federico Cantoni.

Según consta en la causa, fue el primo de la víctima quien alertó a la mujer sobre lo sucedido y señaló al agresor, a quien ambos niños conocían previamente, ya que había mantenido una relación con la madre del menor, finalizada en malos términos.

Condena y unificación de penas

En la audiencia, el juez de garantías Diego Manuel Sanz tuvo por formalizada la investigación penal preparatoria contra Bronvale Domínguez por el delito de lesiones leves, en calidad de autor. Asimismo, el magistrado hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado propuesto por el fiscal Achem, acompañado por la ayudante fiscal Belén Sánchez y la auxiliar Micaela Fernández, declaró culpable al acusado y le impuso una pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, esa condena fue unificada con una pena previa dictada el 21 de mayo de 2026 en el fuero de Flagrancia, donde ya había sido condenado a tres años y un mes de prisión efectiva. De esta manera, se estableció una pena única de tres años y tres meses de prisión, que deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial.

Un historial con múltiples antecedentes

El condenado cuenta con antecedentes penales vinculados a hechos de violencia. En 2022 había sido condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia intrafamiliar y de género, además de daño agravado. En ese momento recibió una pena condicional que luego fue revocada.

Posteriormente, acumuló nuevas condenas que derivaron en una pena única de prisión efectiva. Incluso, durante el cumplimiento de esas sanciones, accedió a beneficios como la libertad condicional y salidas transitorias, los cuales le fueron revocados tras incurrir en nuevos delitos.

Según el detalle judicial, el último cómputo de pena indicaba que debía cumplir condena hasta enero de 2026, aunque nuevas causas y resoluciones posteriores extendieron su situación procesal, que ahora quedó unificada con la reciente condena por la agresión al menor en Pocito.