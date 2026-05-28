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A primera hora del jueves

Choques casi simultáneos generaron caos y demoras en Ruta 20

Dos motocicletas impactaron contra vehículos en la zona previa al aeropuerto. Creen que la neblina influyó en los hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen de archivo

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La mañana de este jueves estuvo marcada por una serie de accidentes sobre Ruta 20, en inmediaciones del aeropuerto de Las Chacritas, donde dos choques ocurridos a escasa distancia generaron demoras y un amplio operativo.

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El primero de los siniestros tuvo como protagonistas a un Volkswagen Gol y una motocicleta Zanella de 150 cilindradas. De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el automóvil habría realizado una maniobra hacia la banquina con intenciones de ingresar a una estación de servicio ubicada en la zona. En ese momento, el motociclista no logró advertir el movimiento y terminó impactando contra la parte trasera del vehículo.

Tras el choque, el conductor de la moto debió ser asistido y trasladado preventivamente para una mejor evaluación médica. Más tarde se confirmó que las heridas sufridas no eran de gravedad.

Mientras personal policial y de emergencias trabajaba en ese sector, a pocos metros ocurrió otro accidente vial. En esta oportunidad, una motocicleta 110cc colisionó desde atrás contra una Ford Ecosport, según indicaron las primeras versiones recogidas en el lugar.

Por este segundo hecho también hubo personas derivadas al Hospital Rawson para controles y observación, aunque las autoridades señalaron que ninguno de los involucrados presentaba lesiones de consideración.

Debido a ambos episodios, el tránsito sobre Ruta 20 debió ser interrumpido de manera momentánea hasta que finalizaron las tareas de asistencia y peritaje.

Los investigadores ahora intentan determinar con precisión cómo se produjeron los impactos. Una de las hipótesis que analizan es que la intensa neblina registrada durante gran parte de la jornada haya afectado notablemente la visibilidad y contribuido a la ocurrencia de los accidentes.

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