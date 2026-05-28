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Juicio abreviado

El hombre que dijo haber sido drogado en un hotel terminó condenado por un robo millonario a un jubilado

El acusado reconoció haber cometido dos hurtos y recibió una pena de cumplimiento efectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La historia de Ariel “El Gordo” Herrera tuvo un giro inesperado luego de que el hombre, que inicialmente había aparecido como presunta víctima de un violento episodio en un hotel alojamiento de Capital, terminara condenado por un importante robo cometido contra un jubilado.

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El hecho que lo puso en el centro de la escena ocurrió días atrás en un albergue transitorio, donde Herrera fue encontrado en mal estado de salud y posteriormente trasladado al Hospital Rawson. Presentaba heridas cortantes y signos compatibles con intoxicación, por lo que en un primer momento se investigó un supuesto ataque para robarle dinero y un teléfono celular.

En ese contexto, la mujer que estaba con él quedó detenida bajo sospecha. Sin embargo, la investigación cambió de rumbo cuando el propio Herrera declaró ante la Justicia que no había existido ningún robo ni agresión.

Según manifestó, mantenía una relación amistosa con la mujer y ambos habían consumido sustancias por decisión propia dentro de la habitación. También sostuvo que las lesiones que tenía en el cuerpo habían sido provocadas con su consentimiento, ya que creyó que eso podía ayudarlo mientras atravesaba una descompensación.

Con esa nueva versión de los hechos, la causa por flagrancia perdió sustento y la mujer recuperó la libertad.

Pero mientras se analizaba el episodio del hotel alojamiento, los investigadores detectaron que Herrera estaba vinculado a otra causa mucho más grave: un millonario hurto denunciado por un jubilado.

De acuerdo con la pesquisa encabezada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, el acusado había generado un vínculo de confianza con la víctima, un adulto mayor al que incluso acompañó a retirar una importante suma de dinero de una entidad bancaria.

Los investigadores sostienen que, tras conocer los movimientos y el domicilio del jubilado, Herrera aprovechó la situación para robarle 5 millones de pesos en efectivo, además de distintos elementos de valor, entre ellos una cámara Nikon, un lente zoom, un fotómetro y un teléfono celular Motorola.

Luego de quedar identificado en el marco del escándalo ocurrido en el hotel alojamiento, el fiscal Leonardo Villalba y su equipo avanzaron con rapidez en la investigación y concretaron la detención del sospechoso. En el caso también trabajaron los fiscales Gabriela Barrientos, Javier Rodríguez e Inés Vega.

Finalmente, en una audiencia de juicio abreviado, Herrera reconoció su responsabilidad y acordó una condena de dos meses de prisión efectiva por el delito de hurto simple en dos hechos.

Fuentes judiciales señalaron además que durante los procedimientos lograron recuperar parte del dinero y de los objetos denunciados como robados. Entre los elementos secuestrados figuran $2.641.100 en efectivo, el teléfono Motorola, una cámara Nikon, un lente de la misma marca y un fotómetro Gossen Sixtino.

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