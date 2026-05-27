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En Pocito

Un hombre se descompensó mientras juntaba leña y murió

Ocurrió en calle Vidart, entre las Calles 7 y 8. Cuando la ambulancia llegó al lugar, el hombre de 73 años ya había fallecido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fallecido
Imagen de archivo

Imagen de archivo

Un hombre de 73 años murió este miércoles por la tarde mientras juntaba leña en un descampado del departamento Pocito. El fallecido fue identificado como Oscar Héctor Marinero y, según las primeras informaciones, sufrió infarto mientras cortaba un árbol.

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El episodio ocurrió alrededor de las 15:30 en un terreno ubicado sobre calle Vidart, entre calles 7 y 8. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Marinero se encontraba junto a un joven de 24 años, identificado como Alejo Domínguez, realizando el corte de un árbol cuando comenzó a sentirse mal.

Ante la situación, el acompañante dio aviso inmediato a efectivos de la Comisaría 7ª. Sin embargo, cuando el personal policial y los servicios de asistencia llegaron al lugar, el adulto mayor ya no presentaba signos vitales.

Las primeras versiones indican que la muerte se habría producido como consecuencia de un paro cardíaco, aunque las circunstancias exactas del deceso serán determinadas por la investigación judicial.

En el caso intervino la UFI Delitos Especiales, que ordenó las actuaciones correspondientes y aguardará el resultado de la autopsia, considerada una prueba fundamental para establecer con precisión qué ocurrió.

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