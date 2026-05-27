Una mujer maniobraba el auto y atropelló por error a su nieta de dos años

Un siniestro vial doméstico ocurrió en el barrio Olivares de Natania, ubicado en el departamento Rivadavia, cuando una mujer embistió de manera involuntaria a su nieta de casi dos años en los momentos previos al traslado de la menor hacia el jardín de infantes.

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Según los datos brindados por las fuentes policiales y judiciales vinculadas al caso, el incidente se desencadenó mientras la mujer realizaba maniobras con su automóvil en el interior de la vivienda.

Debido a la dificultad para acomodar el vehículo con comodidad, la conductora optó por ubicar temporalmente a la niña a un costado del trayecto, pero al iniciar la marcha, la menor se movió de su posición de forma imprevista y fue alcanzada por el rodado.

A causa del impacto, la niña sufrió una herida en uno de sus costados, aunque los informantes del caso confirmaron que las lesiones no presentan gravedad y que su salud no corre riesgo.

Tras el episodio, intervino el personal de la policía jurisdiccional y la UFI Delitos Especiales, organismo que inició las actuaciones correspondientes para determinar de manera formal la mecánica exacta del hecho.