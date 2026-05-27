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Rivadavia

Una mujer maniobraba el auto y atropelló por error a su nieta de dos años

Ocurrió en el barrio Olivares de Natania, en Rivadavia. La conductora realizaba maniobras en la vivienda para llevar a la menor al jardín cuando se produjo el impacto. Afortunadamente, la nena sufrió heridas leves y está fuera de peligro. Interviene la UFI Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
calle

Un siniestro vial doméstico ocurrió en el barrio Olivares de Natania, ubicado en el departamento Rivadavia, cuando una mujer embistió de manera involuntaria a su nieta de casi dos años en los momentos previos al traslado de la menor hacia el jardín de infantes.

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Según los datos brindados por las fuentes policiales y judiciales vinculadas al caso, el incidente se desencadenó mientras la mujer realizaba maniobras con su automóvil en el interior de la vivienda.

Debido a la dificultad para acomodar el vehículo con comodidad, la conductora optó por ubicar temporalmente a la niña a un costado del trayecto, pero al iniciar la marcha, la menor se movió de su posición de forma imprevista y fue alcanzada por el rodado.

A causa del impacto, la niña sufrió una herida en uno de sus costados, aunque los informantes del caso confirmaron que las lesiones no presentan gravedad y que su salud no corre riesgo.

Tras el episodio, intervino el personal de la policía jurisdiccional y la UFI Delitos Especiales, organismo que inició las actuaciones correspondientes para determinar de manera formal la mecánica exacta del hecho.

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