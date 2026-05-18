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"Dame la plata": tensión en un hotel alojamiento de Capital, con un hombre internado y una mujer arrestada

El episodio ocurrió este lunes por la mañana en un hotel alojamiento de calle Maipú, en Capital. Un hombre de 40 años permanece internado en grave estado y una mujer de 37 fue aprehendida. Aparentemente, los involucrados no tendrían una relación de pareja. Investigan si la presunta víctima consumió estupefacientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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Una escena cargada de incertidumbre ocurrió durante la mañana de este lunes en el hotel Belgrano, ubicado en calle Maipú casi Salta, en Capital. Según fuentes judiciales consultadas por Tiempo de San Juan, un hombre de 40 años terminó internado en el Hospital Marcial Quiroga, mientras que una mujer de 37 fue aprehendida en el lugar.

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El hecho, siempre de acuerdo a los primeros datos de la investigación, habría comenzado cerca de las 7 de la mañana, aunque la situación tomó mayor dimensión alrededor de las 9, cuando desde el hotel dieron aviso a las autoridades al finalizar el turno de la habitación.

Las circunstancias que rodean el caso aún no están del todo claras. Las fuentes indicaron que, en un momento, el hombre mantuvo contacto con el personal del hotel -entre ellos el recepcionista y el dueño del lugar- y les habría entregado una suma importante de dinero junto a su teléfono celular.

Según ese testimonio, les pidió que resguardaran esos elementos porque temía que la mujer con la que se encontraba intentara sustraérselos. Según ese testimonio, les pidió que resguardaran esos elementos porque temía que la mujer con la que se encontraba intentara sustraérselos.

En paralelo, se escuchaban reclamos por parte de la mujer, quien le habría exigido: “Dame la plata”. Los investigadores ahora intentan determinar si se trataba de un pedido vinculado a un pago o si efectivamente se estaba frente a una situación de robo.

Descompensación y una intervención llamativa

Siempre bajo la reconstrucción inicial, el hombre comenzó a sentirse mal mientras se encontraba en uno de los pasillos del lugar. Fue en ese contexto que la mujer le habría pedido que extendiera las manos.

De acuerdo a lo señalado por las fuentes, la mujer habría realizado cortes en las manos del hombre con una cuchilla de hojalata, bajo la creencia de que el sangrado podría ayudarlo a recuperarse. “Es una táctica conocida en el ambiente”, habrían expresado los investigadores, aunque ese punto también forma parte de las dudas del caso.

El hombre fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde permanece internado. En un momento presentó un breve episodio de lucidez, pero actualmente se encuentra inconsciente, bajo asistencia médica.

Una de las hipótesis que se analiza es un posible exceso en el consumo de sustancias. En el lugar se secuestraron dos latas de cerveza abiertas, que fueron preservadas por personal de Criminalística para determinar si contenían algún tipo de químico.

Además, investigan que, en caso de confirmarse la ingesta de sustancias, haya sido de carácter voluntario. Además, investigan que, en caso de confirmarse la ingesta de sustancias, haya sido de carácter voluntario.

Mientras tanto, un efectivo policial permanece en el centro de salud a la espera de que el hombre recupere la conciencia y pueda brindar su versión de los hechos.

Aprehensión y antecedentes

Por el caso, una mujer de 37 años fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2° de Concepción. Según indicaron las fuentes, cuenta con un amplio prontuario.

En principio, la calificación legal en su contra es de robo agravado por el uso de arma blanca, aunque remarcaron que esta imputación es provisoria y podría modificarse conforme avance la investigación.

Otro dato que manejan los investigadores es que entre ambos no existiría una relación de pareja, sino que el vínculo sería circunstancial, en el marco de un servicio. Otro dato que manejan los investigadores es que entre ambos no existiría una relación de pareja, sino que el vínculo sería circunstancial, en el marco de un servicio.

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia.

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