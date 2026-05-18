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El Túnel de Zonda fue cancelado definitivamente, pero San Juan seguirá pagando la millonaria deuda al BID

La gestión actual decidió frenar el proyecto del Túnel de Zonda por su alto costo en dólares, aunque el compromiso financiero con el Banco Interamericano de Desarrollo permanece vigente y afecta las cuentas provinciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Túnel de Zonda se inició durante la gestión de Sergio Uñac pero no se puede terminar.

El Túnel de Zonda se inició durante la gestión de Sergio Uñac pero no se puede terminar.

El Gobierno de San Juan tomó una decisión drástica respecto a uno de sus proyectos viales más ambiciosos. El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó en declaraciones a diario Huarpe oficialmente el cierre definitivo del proyecto del Túnel de Zonda por disposición directa del gobernador.

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Según explicó el funcionario, aunque en los registros administrativos la obra figuraba con un avance del 48%, la realidad técnica es muy distinta: ese número contemplaba solo los terraplenes y accesos, mientras que la perforación real del túnel apenas alcanzó un 6% o 7%.

Ante este escenario, Perea planteó un interrogante financiero clave al señalar que la provincia debería invertir unos 100 millones de dólares adicionales para continuar, una cifra que el Ejecutivo no está dispuesto a desembolsar considerando que ya existe la ruta por la Quebrada de Zonda que se está mejorando.

El problema central no es solo la paralización de las máquinas, sino el compromiso financiero que San Juan ya tiene sobre sus hombros.

La deuda por pagar

El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, reveló en diálogo con Canal 8 San Juan, que San Juan mantiene actualmente compromisos financieros por 200 millones de dólares (en números redondos) y señaló específicamente el caso del túnel de Zonda, vinculado a un financiamiento internacional otorgado en su momento a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional.

Según detalló Gutiérrez, esa deuda de la provincia equivale a una cifra cercana a los 25 mil millones de pesos por esa obra inconclusa. Además, indicó que el compromiso financiero continúa actualizándose mensualmente por inflación -el índice de Precios al Consumidor (IPC): “pagamos amortización e intereses todos los meses”, dijo el funcionario.

Este esquema de pagar por obras inconclusas o cuestionadas se repite en otro proyecto estratégico: el Acueducto Gran Tulum. En este caso, la provincia comenzó a devolver un crédito otorgado por un fondo de Kuwait, que si bien inicialmente fue de 101 millones de dólares se llegaron a desembolsar sólo 51 millones de dólares.

Al igual que con el túnel, el ministro Gutiérrez confirmó semanas atrás en el programa Paren Las Rotativas (streaming de Tiempo de San Juan) que "la obra no estaría, pero los pagos sí están", cumpliendo con un convenio de devolución a 20 años con una tasa de interés del 3%.

La situación del acueducto es particularmente sensible debido a que los trabajos están en suspenso por sospechas sobre la calidad técnica de los caños colocados por una empresa vinculada familiarmente al ex gobernador Sergio Uñac, lo que ha generado pedidos de informe en la Cámara de Diputados.

El proyecto del Túnel de Zonda

A pesar de su cancelación, el proyecto de la "Construcción del Túnel de Zonda" fue diseñado originalmente como una pieza clave para conectar los departamentos de Rivadavia, Zonda y Ullum. La obra consistía en un túnel de 1.100 metros de longitud a través de la Sierra de Marquesado, con dos carriles de circulación destinados a separar el flujo vehicular rápido y de carga del tránsito recreativo de la Quebrada de Zonda.

Más allá de lo vial, se planteó como un atractivo turístico y para que sirva como conducto para el Acueducto Gran Tulum, además de permitir el paso futuro de un gasoducto, fibra óptica y líneas eléctricas de media tensión. No obstante, el costo estimado de 110 mil millones de dólares y la falta de envío de fondos por parte de la Nación terminaron por sepultar la iniciativa, obligando a la provincia a buscar alternativas técnicas para que el acueducto pueda avanzar sin necesidad de este túnel vial.

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