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Tras el cierre por mal tiempo, este lunes reabrieron el Paso de Agua Negra

El camino que une a San Juan con Chile estuvo cerrado durante los pasados sábado y domingo, de modo preventivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paso de Agua Negra reabrió después de permanecer cerrado por mal tiempo.

El Paso de Agua Negra reabrió después de permanecer cerrado por mal tiempo.

Luego de permanecer cerrado de manera preventiva durante el fin de semana por las malas condiciones climáticas en alta montaña, este lunes fue rehabilitado el tránsito en el Paso de Agua Negra, que conecta a la provincia de San Juan con Chile a través de la Ruta Nacional 150.

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La interrupción había sido dispuesta por el Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, debido a fenómenos climáticos adversos registrados desde el sábado 16 de mayo en la zona cordillerana. La medida buscó preservar la seguridad de los viajeros y evitar inconvenientes en el corredor internacional.

Durante las jornadas del sábado y domingo, las autoridades recomendaron a los conductores no emprender viajes hacia la Cordillera hasta nuevo aviso, atento a las condiciones meteorológicas y al estado de transitabilidad del camino.

Con la mejora del tiempo y tras las evaluaciones correspondientes de los organismos competentes, este lunes se autorizó nuevamente la circulación por el paso fronterizo, uno de los principales corredores internacionales entre Argentina y Chile en la región.

Desde el Gobierno provincial recordaron la importancia de consultar previamente el estado del Paso de Agua Negra antes de viajar, especialmente durante la temporada invernal, cuando las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina.

Además, indicaron que la información oficial y actualizada sobre la transitabilidad puede consultarse en el sitio web oficial del Paso de Agua Negra.

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