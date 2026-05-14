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Asueto

Obras Sanitarias San Juan cierra sus oficinas comerciales este viernes, por qué

Con motivo de la celebración del Día del Sanitarista, la empresa estatal no brindará atención al público de forma presencial, aunque se garantizarán guardias mínimas para atender urgencias y asegurar el servicio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La sede central de OSSE San Juan.

La sede central de OSSE San Juan.

Este viernes 15 de mayo, los trabajadores de Obras Sanitarias Sociedad del Estado celebran el Día del Sanitarista, lo que motivará un cambio en el funcionamiento habitual de la repartición en San Juan. Según se informó oficialmente, las oficinas comerciales de la entidad permanecerán cerradas y no habrá atención al público durante toda la jornada.

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A pesar de este asueto administrativo, la empresa dispuso las medidas necesarias para que la prestación de los servicios esenciales no se vea afectada. En este sentido, se mantendrán activas las guardias y el sistema de atención de urgencias con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones en toda la provincia.

Para aquellos usuarios que necesiten realizar reclamos o reportar inconvenientes técnicos durante el viernes, la institución recordó que existen canales de comunicación habilitados. Se encuentra disponible una línea de WhatsApp destinada exclusivamente a mensajes de texto, sin posibilidad de llamadas, a través del número 264 506 4444.

Asimismo, la comunidad puede comunicarse mediante la línea telefónica gratuita 0800 222 6773. Estos medios de contacto alternativos permiten que los ciudadanos sanjuaninos cuenten con asistencia técnica inmediata mientras el personal administrativo celebra su día institucional.

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