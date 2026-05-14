¡El fenómeno pop del momento llega a San Juan!: K4OS se presentará en el Estadio Aldo Cantoni

La espera terminó para los fanáticos sanjuaninos de la música pop. En el marco de su exitoso "4Ever Tour", la banda del momento, K4OS, confirmó oficialmente su desembarco en la provincia. El cuarteto femenino que viene revolucionando los rankings y las redes sociales se presentará el próximo 8 de julio en el Estadio Aldo Cantoni.

Con una estética fuertemente inspirada en los años 2000, coreografías milimétricas y una seguidilla de hits pegadizos, el grupo promete brindar uno de los shows más enérgicos y esperados de la temporada de invierno en San Juan.

image Detalles del show y venta de entradas La producción local ya encendió los motores para recibir un despliegue escénico de nivel internacional, respaldado por grandes productoras del entretenimiento como Grand Move, Move, MA Producciones y Power Play, bajo el sello discográfico de Warner Music. Fecha: 8 de Julio

Lugar: Estadio Aldo Cantoni (San Juan, Argentina)

Entradas anticipadas: Ya se pueden adquirir de forma online a través de la plataforma TuEntrada.com.

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