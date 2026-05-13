San Juan Rugby Club jugará Superliga de Hockey en Rosario

El equipo femenino del San Juan Rugby Club debutará este miércoles 13 de mayo en Rosario en la Fase 1 de la Superliga 2026 de hockey sobre césped. El viaje a la ciudad santafecina fue posible gracias al servicio de transporte que el Gobierno provee a federaciones y/o clubes a través de las movilidades de su Secretaría de Deporte, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Las chicas del Piuquén son las únicas representantes de la provincia. La competencia será hasta el domingo 17 inclusive, en las sedes Estadio Luciana Aymar y Jockey Club, y con fiscalización de la Confederación Argentina de Hockey.
El fixture de las sanjuaninas en la Zona A comprende tres partidos en la primera ronda: este miércoles 13 vs. Universitario de Córdoba a las 14; el jueves 14 vs. Universitario de Tucumán a las 10:40; y el viernes 15 vs. Provincial de Rosario a las 12:20.
En la Zona B estarán Universitario de Bahía Blanca, Santa Fe Rugby Club, Gimnasia y Tiro de Salta e Independiente de Tandil. Los resultados finales estarán publicados en el siguiente enlace (https://www.cahockey.org.ar/agenda/1421).
El sábado 16 serán las semifinales del torneo. Si las damas del San Juan RC finalizan en el primer puesto, jugarán vs. 2° Zona B a las 15:40; de ser 2° de Zona A, jugarán vs. 1° Zona B a las 17:20; si quedan relegadas de los puestos de privilegio los horarios son (3° Zona A vs. 4° Zona B a las 9; o 4° Zona A vs. 3° Zona B a las 10:40).
Las finales están previstas para el domingo 17. El partido entre ganadoras de semifinales está pactado para las 14:40. El tercer puesto se disputará a las 12:40; el encuentro por el 5° puesto a las 12:40 y el del 7° puesto a las 9.
Fotografía: Prensa Deportiva San Juan.